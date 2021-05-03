3 Mayıs altın fiyatlarında son durum| Bugün Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Bu hafta piyasalarda oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Pazartesi günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı, Çarşamba günü TCMB’nin beklenti anketi, Perşembe günü PPK toplantısı ve Cuma günü hazine nakit dengesi yakından takip edilecek. Bu gelişmeler sonucunda altın fiyatlarındaki değişimin ne olacağı ise merak ediliyor. Cumhuriyet altını Cuma günkü kapanışta 3.148,75 Tl seviyesinden işlem görürken, haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı.

Yurt dışında ise ABD’nin tarım dışı istihdam gibi gündeminde yer alan konularla birlikte İngiltere ve Türkiye’nin de Merkez Bankası Kararları takip edilecek. Bu kararların altın fiyatları üzerinde de etkili olacağı bilinirken, altın fiyatlarının 3 Mayıs haftasına nasıl başladığı da araştırılıyor.

Uzun zamandır küresel enflasyon endişelerini besleyen emtia fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine yükselmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,60'ın üzerine çıktığı haftada pay piyasaları satıcılı seyretti.

Enflasyon endişelerini tetikleyen bir başka etken ise ABD Başkanı Joe Biden'ın eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcama paketine ilişkin açıklamaları oldu. Biden, gelecek için aileler ve çocuklara da yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, 12 haftaya kadar ücretli aile ve tıbbi iznin sağlanacağını, milyonlarca aileye doğrudan nakit yardımı yapılacağını bildirdi.

Altının ons fiyatı artan enflasyon endişeleriyle hafif gerileyerek haftayı yüzde 0,5 azalışla 1.768 dolardan tamamlarken, Brent petrolün varili ise bu hafta yüzde 1,9 değer kazancıyla 66,7 dolara yükseldi.