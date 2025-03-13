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'3 yıldır yüzde 31 düşük gösteriyor' denmişti, TÜİK'ten o iddialara yanıt geldi! Enflasyon sepetinden atamalara kadar her şeyi açıkladı

13.03.2025 13:26
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Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, TÜİK'in son 3 yıldır enflasyonu yüzde 31 düşük gösterdiği iddiasına ilişkin TÜİK'ten yanıt geldi. Buna göre, enflasyonun makam ya da kurum talebine göre değil; alandan derlediği verilerden sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplandığını açıkladı.

'3 yıldır yüzde 31 düşük gösteriyor' denmişti, TÜİK'ten o iddialara yanıt geldi! Enflasyon sepetinden atamalara kadar her şeyi açıkladı

TÜİK'in enflasyon hesaplamaları sık sık gündem olmaya devam ederken TÜİK'in Eski Başkanı Birol Aydemir'in enflasyona dair açıklamaları dikkat çekmişti. Aydemir, "TÜİK’in son 3 yılda enflasyonu yüzde 31 oranında düşük gösterdiği"ni iddia etmişti.

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TÜİK ise bu iddianın ardından yazılı bir açıklamada bulundu. TÜİK, "emekli maaşlarının hesaplanmasıyla" ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve paylaşımlarda İstanbul Ticaret Odasının (İTO) İstanbul için açıkladığı Ücretliler Geçinme İndeksi ile TÜFE kıyaslaması yapılarak TÜİK'in son 3 yılda enflasyonu yüzde 31 düşük gösterdiği şeklinde "bilimsellikten uzak, gerçeklerle uyuşmayan mesnetsiz" iddiaların yer aldığı ifade edildi.

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"ANLAMLI SONUÇ VERMEZ"

Söz konusu iddiaların "siyasi saiklerle ve bilinçli şekilde algı oluşturma" gayretiyle yapıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK tarafından hazırlanıp yayımlanan TÜFE ile İTO Ücretliler Geçinme İndeksi (1995=100) baz yılları, madde tanım ve çeşitliliği, sınıflama türü, ağırlık yapısı, coğrafi kapsam, hesaplama yöntemleri, hitap ettikleri gelir grupları itibarıyla farklılık göstermekte olduğundan bu iki endeksin karşılaştırılması anlamlı sonuçlar üretmemektedir. Bu nedenle İTO, endeksinin baz yılı ve metodolojisinde değişikliğe giderek 2025 yılı itibarıyla İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ismiyle yeni bir endeks yayımlamaya başlamıştır."

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ATAMALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Açıklamada, iddialar arasında, kurum başkanının görev süresi ve bölge müdürlerine ait atamalara ilişkin tamamen "manipülasyon" amacı taşıyan asılsız ifadelerin de bulunduğuna işaret edilerek, "TÜİK Başkanı da diğer benzeri atamalar gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirli bir süre için atanmaktadır. Bu durum yalnızca TÜİK başkanlığına mahsus değildir.

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Bölge müdürlerimiz ile ilgili bahse konu görev değişiklikleri ise 2020'de yapılmış olup, bazı bölge müdürlerimiz merkezde görevlendirilirken bazıları başka bölgelerde müdür olarak görevlendirilmiştir. Yapılan görev değişikliklerinin iddia edildiği gibi enflasyon hesaplaması ile bir ilgisi olmayıp, rutin görevlendirmelerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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ENFLASYON SEPETİ NASIL OLUŞTURULUYOR?

Ayrıca "web kazıma" yöntemiyle elde edilen verilerin TÜFE fiyat verileri içindeki payının sadece yüzde 5 düzeyinde olduğunun aktarıldığı açıklamada, enflasyon hesaplamasında internet verilerinin sınırlı ağırlığa sahip olduğunu belirtildi.

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Açıklamada, TÜİK'in, fiyat verilerini çok daha geniş kapsamlı olarak sahadan, barkod verilerinden ve çok farklı kaynaklardan topladığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

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"İddia edildiğinin aksine, TÜİK web kazıma verilerini merkezi olarak, otomatik ve günlük olarak elde etmekte, bu verileri hiçbir şekilde manuel girişe açmamakta, bölge müdürlüklerine bu yönde talimat vermemekte ve yıl boyunca aynı ürünleri sabit web sitelerinden düzenli aralıklarla takip ederek, uluslararası standartlara uygun değerlendirmektedir. Bu nedenle söz konusu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, TÜFE herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlediği verilerden sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplamaktadır. Konu ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik tüik enflasyon
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