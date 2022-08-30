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30 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

30.08.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos güncel altın fiyatları günün merak edilen konuları arasına girdi. Yatırımcılarla beraber çoğu vatandaşın da yakından takip ettiği altın fiyatları internet üzerinden araştırılıyor. Bilindiği üzere altın fiyatlarında bir düşüş söz konusuydu. Peki, Bugün 30 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilenler...

30 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları 30 Ağustos Salı günü yani haftanın 2. gününde de arama motorlarında sorgulanıyor. Hem yatırım yapmak hem de düğünlerde kullanmak isteyenler altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ağustos 2022 altın fiyatları...

30 AĞUSTOS SALI ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

30 Ağustos Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösterirken cumhuriyet altınında %0,22'lik bir artış söz konusu.

ALTINLAR

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış: 1.014,01 TL
Gram altın satış: 1.014,19 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.660,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.675,00 TL

çeyrek altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.310,00 TL
Yarım altın satış: 3.351,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.620,00 TL
Tam altın satış: 6.680,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını alış: 6.797,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.900,00 TL

cumhuriyet altını


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