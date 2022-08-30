30 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları 30 Ağustos Salı günü yani haftanın 2. gününde de arama motorlarında sorgulanıyor. Hem yatırım yapmak hem de düğünlerde kullanmak isteyenler altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ağustos 2022 altın fiyatları...
30 Ağustos Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösterirken cumhuriyet altınında %0,22'lik bir artış söz konusu.
Gram altın alış: 1.014,01 TL
Gram altın satış: 1.014,19 TL
Çeyrek altın alış: 1.660,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.675,00 TL
Yarım altın alış: 3.310,00 TL
Yarım altın satış: 3.351,00 TL
Tam altın alış: 6.620,00 TL
Tam altın satış: 6.680,00 TL
Cumhuriyet altını alış: 6.797,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.900,00 TL
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