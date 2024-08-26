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  4. 30 Ağustos'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz oldu! İBB açıkladı... Zafer Bayramı'nda ulaşım bedava

30 Ağustos'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz oldu! İBB açıkladı... Zafer Bayramı'nda ulaşım bedava

26.08.2024 12:44
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30 Ağustos'a günler kala vatandaş, resmi tatilde ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorgulamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararı açıkladı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte cevabı...

30 Ağustos'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz oldu! İBB açıkladı... Zafer Bayramı'nda ulaşım bedava

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı belirtildi.

İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar kapsamında, 2019’da itibaren bu uygulamanın sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AABu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ulaşım zafer bayramı
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