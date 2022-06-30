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30 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 30 Haziran 2022 Perşembe

30.06.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 30 Haziran Perşembe gününde de araştırılmaya başlandı. Altın bilezik fiyatları da genellikle dolarla beraber hareket ediyor. Gram altın 969,85 TL'den işlem görürken altın bilezik fiyatlarında da yükseliş meydana geldi. Peki 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte detaylar...

30 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 30 Haziran 2022 Perşembe

Doların 16,65 TL olmasının ardından güncel altın bilezik fiyatları sorgulanmaya başlandı. Gram altın 969,85 TL iken çeyrek altın bin 587 TL oldu. Peki 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte detaylar...

30 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

30 Haziran günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 904,72 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 30 Haziran 2022 itibariyle 884,29 TL alış ve 902,19 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 712,56 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 715,49 TL alış ve 715,61 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 648,82'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise yüzde -0,51 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 535,34 TL alış ve 645,54 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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