30 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 30 Haziran 2022 Perşembe

Kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Peki 30 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 30 Haziran 2022 Perşembe günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 30 Haziran Perşembe günü 334.697,79 alış, 334.697,62 7 TL satılş fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 30 Haziran Perşembe günü yüzde 1,30 düştü.

Bitcoin'in alış fiyatı 20.029,79, Bitcoin'in satış fiyatı 20.029,78 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 30 Haziran Perşembe günü yüzde 5,30 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.088,8500, satış fiyatı ise 1.088,8400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

30 Haziran Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 18.194,6835 TL, satış fiyatı 18.194,5164 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 30 Haziran Perşembe günü yüzde 0,84 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0671 Dolar, satış fiyatı 0,0670 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

30 Haziran Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,1204 TL, satış fiyatı ise 1,1202 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 30 Haziran Perşembe günü yüzde 2,92 düştü.

Ripple alış fiyatı 0,3259 Dolar, satış fiyatı ise 0,3258 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,4458 TL, satış fiyatı ise 5,4441 TL oldu.

