30 lirayı görmüştü: Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...

Benzin ve motorin fiyatları 2022'de rekor seviyelere ulaşırken satışlara ilişkin rakamlar ortaya çıktı. Benzin satışları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,14 artışla 407 bin 545 metreküp oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 4,00 azalarak 2 milyon 901 bin 097 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 0,48 artışla 31 bin 16 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 48,99 artışla 222 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 37,56 artışla 285 bin 848 ton olduğu belirtildi.

BENZİN SATIŞI 2022'DE YÜZDE 11 ARTTI

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, 2022 yılında döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 11,08 artışla 4 milyon 318 bin 488 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 0,12 artışla 30 milyon 865 bin 627 metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 33,37 artışla 248 bin 548 ton, gazyağı satışları yüzde 4,03 düşüşle bin 879 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 6,64 artışla 3 milyon 211 bin 568 ton olarak gerçekleşti.

MOTORİN FİYATLARI HAZİRAN'DA ZİRVE YAPTI

2022 başında benzin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Senenin başlangıcında benzinden daha düşük olan motorin litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Yıl sonu itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.

BENZİNE YÜZDE 44 ZAM

Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Yılın son günü yapılan zamla benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Böylece benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 21,08 TL'ye satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise 23,38 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 21,32 TL

Motorin: 23,67 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,26 TL

Motorin: 23,73 TL





