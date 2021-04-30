30 Nisan altın bilezik fiyatları son durum | Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi, altın bilezik gram fiyatlarında görülmedi. 18 ayar altın bilezik fiyatı dün kapanışa göre artışla 354 seviyesinden işlem görürken, 14 ayar altın bilezik gramı ise 275 seviyesinden işlem görüyor. Altın bilezik fiyatları haftaya düşüşle başlamasının ardından tekrar yükselişe geçerek hareketlendi.

FED toplantısı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1.65 seviyelerine kadar yeni yükseliş görülmekte. FED’in bir süre daha politikayı aşırı gevşek tutacağı ve enflasyonun %2’nin üzerinde yükselmesine bir süre izin vereceğini söylemesi tahvil faizlerini de yükseltiyor. Bu durum değerli metallerde hafif de olsa baskıya sebep oldu.