30 Nisan altın bilezik fiyatları son durum | Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi, altın bilezik gram fiyatlarında görülmedi. 18 ayar altın bilezik fiyatı dün kapanışa göre artışla 354 seviyesinden işlem görürken, 14 ayar altın bilezik gramı ise 275 seviyesinden işlem görüyor. Altın bilezik fiyatları haftaya düşüşle başlamasının ardından tekrar yükselişe geçerek hareketlendi.
FED toplantısı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1.65 seviyelerine kadar yeni yükseliş görülmekte. FED’in bir süre daha politikayı aşırı gevşek tutacağı ve enflasyonun %2’nin üzerinde yükselmesine bir süre izin vereceğini söylemesi tahvil faizlerini de yükseltiyor. Bu durum değerli metallerde hafif de olsa baskıya sebep oldu.
Altın bilezik gram fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 432,89 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, saat 07:44 itibarıyla %0,03 artışla 432,89'dan işlem görüyor. 22 Ayar Bilezik, dün günü 428,81 seviyesinde kapattı.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 354,21 ile başlayan 18 Ayar Altın, bu sabah itibarıyla %0,01 artışla 354,15 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 338,97, en yüksek 343,24 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 343,24 seviyesinde kapattı.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 275,48 ile başlayan 14 Ayar Altın, saat bu sabah itibarıyla %0,07 azalışla 275,20 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 264,68, en yüksek 267,91 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 267,91 seviyesinde kapattı.
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