FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 30 Nisan altın bilezik fiyatları son durum | Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

30 Nisan altın bilezik fiyatları son durum | Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

30.04.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır değerli metaller arasında oldukça ilgi göre altın, günümüzde de sıkça tercih ediliyor. Yatırım amaçlı veya takı olarak kullanılan altın bileziklerin gram fiyatları hareketli günler yaşıyor. Genel olarak altın bilezik fiyatlarında 30 Nisan itibariyle bir yükseliş gözlemleniyor. 22 ayar altın bilezik fiyatı dün günü 428 TL seviyelerinde kapatırken, bu sabah itibariyle 432 seviyesinden işlem görüyor. Peki altın bilezik gram fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi, altın bilezik gram fiyatlarında görülmedi. 18 ayar altın bilezik fiyatı dün kapanışa göre artışla 354 seviyesinden işlem görürken, 14 ayar altın bilezik gramı ise 275 seviyesinden işlem görüyor. Altın bilezik fiyatları haftaya düşüşle başlamasının ardından tekrar yükselişe geçerek hareketlendi.

FED toplantısı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1.65 seviyelerine kadar yeni yükseliş görülmekte. FED’in bir süre daha politikayı aşırı gevşek tutacağı ve enflasyonun %2’nin üzerinde yükselmesine bir süre izin vereceğini söylemesi tahvil faizlerini de yükseltiyor. Bu durum değerli metallerde hafif de olsa baskıya sebep oldu.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 432,89 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, saat 07:44 itibarıyla %0,03 artışla 432,89'dan işlem görüyor. 22 Ayar Bilezik, dün günü 428,81 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 354,21 ile başlayan 18 Ayar Altın, bu sabah itibarıyla %0,01 artışla 354,15 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 338,97, en yüksek 343,24 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 343,24 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 275,48 ile başlayan 14 Ayar Altın, saat bu sabah itibarıyla %0,07 azalışla 275,20 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 264,68, en yüksek 267,91 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 267,91 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Destek alacaklar dikkat! İşte son tarih

Destek alacaklar dikkat! İşte son tarih

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.