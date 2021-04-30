30 Nisan altın fiyatları | Bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının son zamanlardaki hareketliliği dikkat çekerken, Çarşamba günü açıklanan FED kararı sonrası kısmi bir düşüş yaşasa da, daha sonra tekrar yükseldi. Ancak bu sabah itibariyle altın fiyatlarında az da olsa bir düşüş gözlemleniyor. Cumhuriyet altını dün günü 3,155 seviyelerinde kapatırken, bu sabah %0,08 azalışla 3,120 seviyelerinden işlem görüyor.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI Güne 467,56 ile başlayan Gram Altın ise bu sabah itibarıyla %0,10 azalışla 466,94'dan işlem görüyor. Gram Altın, dün günü 468,31 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI Güne 767,08 ile başlayan Çeyrek Altın, bu sabah itibarıyla %0,07 azalışla 766,36'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI Güne 1.534,16 ile başlayan Yarım Altın, bu sabah itibarıyla %0,10 azalışla 1.532,22'dan işlem görüyor. Yarım Altın, dün günü 1.535,11 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI Güne 3.037,38 ile başlayan Tam Altın bu sabah itibarıyla %0,00 azalışla 3.036,43'den işlem görüyor. Tam Altın, dün günü 3.060,29 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI Ziynet Altının alış fiyatı ise bu sabah itibariyle 3.065 TL iken satış fiyatı ise 3,006 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI Güne 3.123,95 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bu sabah itibarıyla %0,08 azalışla 3.120,43'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.124,00, en yüksek 3.155,00 seviyelerini gören Cumhuriyet Altını, günü 3.155,00 seviyesinde kapattı.