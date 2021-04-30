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30 Nisan altın fiyatları | Bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

30.04.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, Dolar kurundan en çok etkilenen piyasalar arasında yer alıyor. Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konular arasında yer altın fiyatları, bugün de hareketliliğini sürdürüyor. 29 Nisan gününe göre bugün genel olarak altın fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. Kapanışta 468 TL civarında bulunan gram altın, bu sabah itibariyle 466 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise dün günü 768 TL’den kapatırken bu sabah güne 766 TL’den başladı.

Altın fiyatlarının son zamanlardaki hareketliliği dikkat çekerken, Çarşamba günü açıklanan FED kararı sonrası kısmi bir düşüş yaşasa da, daha sonra tekrar yükseldi. Ancak bu sabah itibariyle altın fiyatlarında az da olsa bir düşüş gözlemleniyor. Cumhuriyet altını dün günü 3,155 seviyelerinde kapatırken, bu sabah %0,08 azalışla 3,120 seviyelerinden işlem görüyor.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Güne 467,56 ile başlayan Gram Altın ise bu sabah itibarıyla %0,10 azalışla 466,94'dan işlem görüyor. Gram Altın, dün günü 468,31 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 767,08 ile başlayan Çeyrek Altın, bu sabah itibarıyla %0,07 azalışla 766,36'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.534,16 ile başlayan Yarım Altın, bu sabah itibarıyla %0,10 azalışla 1.532,22'dan işlem görüyor. Yarım Altın, dün günü 1.535,11 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.037,38 ile başlayan Tam Altın bu sabah itibarıyla %0,00 azalışla 3.036,43'den işlem görüyor. Tam Altın, dün günü 3.060,29 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
Ziynet Altının alış fiyatı ise bu sabah itibariyle 3.065 TL iken satış fiyatı ise 3,006 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.123,95 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bu sabah itibarıyla %0,08 azalışla 3.120,43'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.124,00, en yüksek 3.155,00 seviyelerini gören Cumhuriyet Altını, günü 3.155,00 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.123,95 ile başlayan Ata Altın, 30 Nisan itibarıyla %0,01 artışla 3.123,23'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.138,97, en yüksek 3.178,48 seviyelerini gören Ata Altın, günü 3.178,48 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Fed
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