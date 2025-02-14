300 TL'ye de var 20 bin TL'ye de! Çiçek siparişlerine yetişebilmek için bir hafta önceden çalışmaya başladılar...

14 Şubat Sevgililer Gününde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin ilk tercihi yine çiçekler oluyor. Talebin her yıl arttığını belirten çiçekçiler, yoğun siparişlere yetişebilmek için günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı.

Özel günlerin vazgeçilmezi çiçeklere talep her geçen yıl artıyor. Sevgililer Günü gibi özel günlerde çiçekçiler yoğun mesai yaparken siparişlere yetişebilmek için günler öncesinden hazırlıkları tamamlıyor.

"ÇİÇEĞE RAĞBET YÜKSEK"

Siparişleri 1 hafta öncesinden hazırlamaya başladıklarını belirten çiçekçi Emre Çakır, "Hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Bugün sabaha kadar mesaimiz var. Yoğunluk çok fazla. Ağırlık gül, papatya buketi farklı aranjmanlar, saksı gruplarından orkide, guzmania çiçekleri ilgi görüyor. Her sene bir önceki seneye göre yoğunluk daha fazla artıyor. Çiçeğe rağbet yüksek" dedi.

"HER FİYATA HER BÜTÇEYE UYGUN ÇİÇEKLERİMİZ VAR"

Çiçekten mutlu olmayan bu zamana kadar hiçbir kadın görmediğini söyleyen Emre Çakır, "Eskiden çiçek sadece kadınlara verilirken, artık erkekler de almaya başladı. Buket ağırlıklı veya erkeklere farklı saksı grubu daha çok gidiyor. Fiyat aralıklarımız 300 liradan başlıyor 10 bin, 20 bin liraya kadar çıkan çiçek gruplarımız var. Her fiyata her bütçeye uygun çiçeklerimiz var" şeklinde konuştu.

"HERKES ÇİÇEKÇİ OLAMAZ"

Pandemiden sonra adreslere çiçek servisinin arttığını ifade eden Çakır, "İstenilen adrese, istenilen saat aralıklarında ücretsiz bir şekilde teslimatını gerçekleştiriyoruz. Hem müşterilerimiz memnun hem de çiçeğin sağlıklı teslimatı açısından biz mutluyuz. Çiçek alırken o kişinin aranjmanı güzel bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Karşıdaki müşterinin nasıl bir ürün istediğini anlayabilmesi, onu fiziksel bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Herkes çiçekçi olamaz. Biraz emek isteyen bir meslek, biraz el tecrübesi gerektiren bir meslek, sevda gerekiyor. Bizim çocukluktan gelen, babamızdan gördüğümüz bir sektör. Bu sevda da bu şekilde başladı. Bu şekilde de devam edecek" diye konuştu.

(İHA)