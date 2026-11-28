Fon, 4. Madde konsültasyonu kapsamında IMF personelinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından elde edilen ön bulguları paylaştı.

IMF'den yapılan açıklamada, ekonomik istikrar programı kapsamında önemli ilerlemeler kaydedilmesinin ardından Türkiye'nin, Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan büyük bir dış ticaret haddi şoku ve eylül ayında yaşanan yatırım fonu stresi nedeniyle zorlu bir yıl geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yetkililerin kararlı politika adımları, enerji fiyat şokunun enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamaya ve finansal istikrarı korumaya yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı.

"ZAMANINDA ATILAN POLİTİKA ADIMLARI, ŞOKLARIN ATLATILMASINA YARDIMCI OLDU"

Zamanında alınan politika önlemlerinin Türkiye'nin bu yıl yaşanan şokları atlatmasına yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu gelişmelerin ekonomik büyüme, enflasyon ve tamponlar üzerinde olumsuz etkisi olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ekonomik büyümenin kademeli olarak toparlanmasının, enflasyonun ise yavaş bir hızla gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Dikkatle sıralanmış bir politika paketinin dezenflasyon sürecini hızlandırabileceği ve dış dengelenmeyi destekleyebileceği belirtilen açıklamada, para politikasının dezenflasyonu hızlandırmak ve beklentileri yeniden çıpalamak için yeterince sıkı kalmaya devam etmesi gerektiği aktarıldı.

"ZORLU MAKROEKONOMİK ORTAMDA MALİ DİSİPLİN SÜRDÜRÜLDÜ"

Zorlu makroekonomik ortamda mali disiplinin sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, gelecek dönemde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenden daha büyük ve daha öne çekilmiş bir mali ayarlama yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ayarlamanın hem gelir hem de harcama verimliliğindeki iyileştirmelerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

"BANKACILIK SİSTEMİ DAYANIKLILIĞINI KORUDU"

Bankacılık sisteminin art arda yaşanan şoklara rağmen dayanıklılığını koruduğuna dikkati çekilen açıklamada, sermaye tamponlarının azalmasına rağmen yasal gerekliliklerin üzerinde kaldığı belirtildi.

Açıklamada, simülasyonların bankaların keskin faiz artışları veya döviz kuru oynaklığı dahil olumsuz makroekonomik şokları karşılayabileceğini gösterdiği bildirildi.

Değişen risklerin gözetimi ve dayanıklılığı güçlendirmek için kapsamlı bir politika yanıtı gerektirdiği vurgulanan açıklamada, bankacılık, yatırım fonları ve sermaye piyasaları ile finansal güvenlik ağı alanlarında denetim ve şeffaflık gibi konularda atılması gereken adımlar sıralandı.

Açıklamada, yapısal reformların potansiyel büyümeyi artırabileceği ve dezenflasyonun maliyetlerini hafifletebileceği aktarıldı.

On İkinci Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin teknolojik dönüşüm, eğitim, kayıt dışılığın azaltılması ve daha iyi bir yatırım ortamına vurgu yaptığına işaret edilen açıklamada, bu planlar üzerine inşa edilecek reformların istihdamı ve rekabeti teşvik edecek şekilde hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır