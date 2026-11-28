Türkiye otomotiv tedarik ve yan sanayi sektöründen bir iflas haberi daha geldi.

İFLAS KARARIYLA SONUÇLANDI

Türkiye otomotiv sektörüne jant üretimiyle tanınan Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

Mahkeme kararında, iflasın Çerkezköy İflas Müdürlüğüne bildirilmesi ve şirketin tasfiye işlemlerinin İcra ve İflas Kanunu'nun 308'inci maddesi kapsamında basit tasfiye usulüyle yürütülmesi kararlaştırıldı.

Şirket hakkında daha önce verilen kesin mühlet kaldırılırken konkordato sürecinde uygulanan tedbirler de sona erdirildi. Ayrıca konkordato komiser heyetinin görevine son verildi.

KONKORDATO SÜRECİ 2024'TE BAŞLAMIŞTI

Kare Metal Form'un mali sıkıntılar nedeniyle başlattığı konkordato süreci 2024 yılının Aralık ayına uzanıyor. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Aralık 2024 tarihinde şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Mayıs 2026'da şirket hakkında bir iflas kararı daha verilmişti. 24 Kasım 2026 tarihli son kararla birlikte konkordato talepleri reddedilerek iflasa ilişkin karar kesinleşme sürecine girdi.

YILLIK 300 BİN ADET JANT ÜRETEBİLİYORDU

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kare Metal Form, Carre markasıyla otomotiv sektörüne yönelik alüminyum alaşımlı jant üretimi yapıyordu. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) şirket profiline göre firmanın yıllık 300 bin adet jant üretim kapasitesi bulunuyordu.

Jant tasarımı ve üretiminin yanı sıra kalıp imalatı, alüminyum döküm, talaşlı imalat, yüzey kaplama, boyama ve ürün testleri alanlarında da faaliyet gösteren şirket, uluslararası standartlara uygun üretim gerçekleştiriyordu. Firmanın Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanmış test laboratuvarı da bulunuyordu.