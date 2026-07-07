31,4 milyar dolarlık ihracat! Türkiye dünya sıralamasında ilk 15'te

Türkiye, küresel tarım ve gıda ticaretindeki güçlü konumunu 2024 yılında da korudu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre hazırlanan küresel sıralamada Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü gıda ihracatçısı olarak kayıtlara geçti. Böylece küresel gıda ticaretinden yüzde 2,1 pay alan Türkiye, İngiltere, İtalya, Rusya, Almanya ve İspanya gibi birçok önemli üretici ülkeyi geride bıraktı.

Küresel ölçekte tarım ve gıda ticaretinin stratejik öneminin arttığı dönemde elde edilen bu performans, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, dünya genelinde de önemli bir gıda tedarikçisi konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu. Verilere göre Türkiye, 2024 yılında gerçekleştirdiği 31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla dünya sıralamasında 14'üncü basamakta yer aldı.

KÜRESEL GIDA TİCARETİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İLK 30 ÜLKENİN ELİNDE

Ekonomim'de yer alan araştırmaya göre, dünya tarım ve gıda ticareti sanılandan daha dar bir ülke grubunun kontrolünde bulunuyor. İlk 10 ülke, küresel tarım ve gıda ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirirken, ilk 30 ülke ise 1,5 trilyon dolarlık küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Türkiye ise sıralamada Birleşik Krallık, İtalya, Rusya, Yeni Zelanda, Almanya, Vietnam, İspanya ve Ukrayna'nın önünde yer alarak dikkat çekti.

DÜNYAYI BESLEYEN 30 ÜLKE

DTÖ verilerine göre dünyanın en büyük tarım ve gıda ihracatçısı 181,3 milyar dolarla ABD oldu. ABD'yi 144,4 milyar dolarla Brezilya, 74,8 milyar dolarla Çin, 66,3 milyar dolarla Kanada, 49,9 milyar dolarla Meksika, 49,7 milyar dolarla Endonezya, 45,8 milyar dolarla Avustralya, 45,5 milyar dolarla Hindistan, 41,8 milyar dolarla Tayland ve 38,7 milyar dolarla Fransa takip etti.

Listenin devamında Hollanda 37,3 milyar dolar, Arjantin 34,8 milyar dolar, Malezya 33,5 milyar dolar ve Türkiye 31,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla 14'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından Birleşik Krallık 30,9 milyar dolar, İtalya 30,7 milyar dolar, Rusya 28,4 milyar dolar, Yeni Zelanda 28,3 milyar dolar, Almanya 28,2 milyar dolar, Vietnam 26,9 milyar dolar, İspanya 25,3 milyar dolar ve Ukrayna 24,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sıralamanın son bölümünde ise Polonya 15,0 milyar dolar, Şili 14,9 milyar dolar, Singapur 14,0 milyar dolar, Belçika 13,9 milyar dolar, Güney Afrika 13,6 milyar dolar, İrlanda 13,0 milyar dolar, Peru 12,6 milyar dolar ve İsviçre 11,6 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla ilk 30 ülke arasında yer aldı.

AMERİKA KITASI KÜRESEL İHRACATTA LİDER

Araştırma sonuçlarına göre küresel gıda ihracatında Amerika kıtası öne çıkıyor. ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika birlikte dünya tarım ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Tahıl, et, yağlı tohumlar ve işlenmiş gıda ürünlerinde bu dört ülke küresel arzın bel kemiğini oluşturuyor.

Dünyanın en büyük tarımsal üreticileri arasında yer alan Çin ise ürettiği gıdanın büyük kısmını iç pazarda tükettiği için ihracatta ABD ve Brezilya'nın gerisinde kalıyor. Avrupa'da ise Fransa, Hollanda ve Almanya, yüksek katma değerli tarım ürünleri ile güçlü lojistik altyapıları sayesinde öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor.