FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

31,4 milyar dolarlık ihracat! Türkiye dünya sıralamasında ilk 15'te

Türkiye, 2024'te 31,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü gıda ihracatçısı oldu, küresel ticaretten yüzde 2,1 pay aldı.

31,4 milyar dolarlık ihracat! Türkiye dünya sıralamasında ilk 15'te
Aleyna Türkmen

Türkiye, küresel tarım ve gıda ticaretindeki güçlü konumunu 2024 yılında da korudu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre hazırlanan küresel sıralamada Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü gıda ihracatçısı olarak kayıtlara geçti. Böylece küresel gıda ticaretinden yüzde 2,1 pay alan Türkiye, İngiltere, İtalya, Rusya, Almanya ve İspanya gibi birçok önemli üretici ülkeyi geride bıraktı.

Küresel ölçekte tarım ve gıda ticaretinin stratejik öneminin arttığı dönemde elde edilen bu performans, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, dünya genelinde de önemli bir gıda tedarikçisi konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu. Verilere göre Türkiye, 2024 yılında gerçekleştirdiği 31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla dünya sıralamasında 14'üncü basamakta yer aldı.

KÜRESEL GIDA TİCARETİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İLK 30 ÜLKENİN ELİNDE

Ekonomim'de yer alan araştırmaya göre, dünya tarım ve gıda ticareti sanılandan daha dar bir ülke grubunun kontrolünde bulunuyor. İlk 10 ülke, küresel tarım ve gıda ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirirken, ilk 30 ülke ise 1,5 trilyon dolarlık küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Türkiye ise sıralamada Birleşik Krallık, İtalya, Rusya, Yeni Zelanda, Almanya, Vietnam, İspanya ve Ukrayna'nın önünde yer alarak dikkat çekti.

31,4 milyar dolarlık ihracat! Türkiye dünya sıralamasında ilk 15 te 1

DÜNYAYI BESLEYEN 30 ÜLKE

DTÖ verilerine göre dünyanın en büyük tarım ve gıda ihracatçısı 181,3 milyar dolarla ABD oldu. ABD'yi 144,4 milyar dolarla Brezilya, 74,8 milyar dolarla Çin, 66,3 milyar dolarla Kanada, 49,9 milyar dolarla Meksika, 49,7 milyar dolarla Endonezya, 45,8 milyar dolarla Avustralya, 45,5 milyar dolarla Hindistan, 41,8 milyar dolarla Tayland ve 38,7 milyar dolarla Fransa takip etti.

Listenin devamında Hollanda 37,3 milyar dolar, Arjantin 34,8 milyar dolar, Malezya 33,5 milyar dolar ve Türkiye 31,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla 14'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından Birleşik Krallık 30,9 milyar dolar, İtalya 30,7 milyar dolar, Rusya 28,4 milyar dolar, Yeni Zelanda 28,3 milyar dolar, Almanya 28,2 milyar dolar, Vietnam 26,9 milyar dolar, İspanya 25,3 milyar dolar ve Ukrayna 24,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sıralamanın son bölümünde ise Polonya 15,0 milyar dolar, Şili 14,9 milyar dolar, Singapur 14,0 milyar dolar, Belçika 13,9 milyar dolar, Güney Afrika 13,6 milyar dolar, İrlanda 13,0 milyar dolar, Peru 12,6 milyar dolar ve İsviçre 11,6 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla ilk 30 ülke arasında yer aldı.

31,4 milyar dolarlık ihracat! Türkiye dünya sıralamasında ilk 15 te 2

AMERİKA KITASI KÜRESEL İHRACATTA LİDER

Araştırma sonuçlarına göre küresel gıda ihracatında Amerika kıtası öne çıkıyor. ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika birlikte dünya tarım ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Tahıl, et, yağlı tohumlar ve işlenmiş gıda ürünlerinde bu dört ülke küresel arzın bel kemiğini oluşturuyor.

Dünyanın en büyük tarımsal üreticileri arasında yer alan Çin ise ürettiği gıdanın büyük kısmını iç pazarda tükettiği için ihracatta ABD ve Brezilya'nın gerisinde kalıyor. Avrupa'da ise Fransa, Hollanda ve Almanya, yüksek katma değerli tarım ürünleri ile güçlü lojistik altyapıları sayesinde öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En çok yatırım çeken ülkeler belli oldu! Dünya sıralaması açıklandıEn çok yatırım çeken ülkeler belli oldu! Dünya sıralaması açıklandı
Ali Express ve Temu için yeni karar!Ali Express ve Temu için yeni karar!

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracat tarım gıda ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

21 koltuk boş kaldı! Kılıçdaroğlu atayacak isim bulamadı

21 koltuk boş kaldı! Kılıçdaroğlu atayacak isim bulamadı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.