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  4. 31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu! Bakanlık çok net açıkladı: 'Vergi asla alınmayacak' Çıkan iddialara da yanıt geldi...

31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu! Bakanlık çok net açıkladı: 'Vergi asla alınmayacak' Çıkan iddialara da yanıt geldi...

08.04.2025 14:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Kanunu ile iklim değişikliği kaynaklı afetlerin yıkıcı etkileri gibi sorunların önüne geçilmesi planlanıyor. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu ile ilgili merak edilenleri Bakanlık 14 soru ile sosyal medya hesapları üzerinden yanıtladı. İşte İklim Kanunu ile ilgili merak edilenler...

31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu! Bakanlık çok net açıkladı: 'Vergi asla alınmayacak' Çıkan iddialara da yanıt geldi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin ilk İklim Kanunu ile ilgili merak edilen 14 soruyu yanıtladı. 20 madde, 2 geçici madde ve 3 farklı kanunda değişiklik içeren kanun teklifi ile iklim değişikliğiyle mücadele yasal zemine kavuşturulacak.

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AFETLERDEN ENERJİ KAYNAKLARINA KADAR...

İklim Kanunu ile; iklim değişikliği kaynaklı afetlerin yıkıcı etkilerine karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikiyle doğa dostu üretim, biyoçeşitlilik ve yeşil alanların korunması sağlanacak. Su ve gıda güvenliğinin artırılması için alınması gereken tedbirler yasal düzenleme altına alınacak. Ekonominin, şehirlerin, tarım ve gıda başta olmak üzere kritik sektörlerin iklim krizinden en az etkilenmesi için yapılacak düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile yerel ve ulusal eylem planlarının hazırlanması sağlanacak.

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YASAL GÜVENCE SAĞLANACAK

Afetlerin neden olduğu kayıp ve zararların azaltılması amacıyla risk değerlendirme, izleme, bilgilendirme ve erken uyarı sistemler bütünleşik afet yönetimi esas alınarak geliştirilecek. Sektörlerin uluslararası rekabet gücünün artırılması için doğa dostu üretim süreci yasal güvenceye alınacak.

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HEDEF: 2053

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu ile ilgili merak edilenleri Bakanlık 14 soru ile yanıtladı. Bakanlıkta tarafından cevaplandıran Bakanlık bu kanuna ihtiyaç duyulmasının nedeni olarak şu sözleri sarf etti:
"İklim Kanunu'nun temel amacı 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Büyüme'dir. İklim Kanunu; İklim değişikliği kaynaklı krizlerin ve zararların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflyen yasal bir düzenlemedir"

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31 ARALIK 2027 TARİHİNE DİKKAT!

İklim Kanunu ilgilendiren sektörleri sıralayan Bakanlık, tarım, hayvancılık, enerji, sanayi gibi sektörlerin çevre dostu bir yapıya kavuşturulacağını ifade ederek, çevrenin ekonominin ve toplumun iklim bazlu olumsuz sonuçlara dirençli olmasının sağlanacağını aktardı.
Her ilin valisinin başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile koordinasyon kurulunun olacağını ifade eden Bakanlık, ilgili kurumların 31 Aralık 2027 tarihine kadar kendi eylem planlamalarının yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

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ÇIKAN İDDİALARA YANIT!

İklim Kanunu ile ilgili çıkan iddialara da yanıt veren Bakanlık şu sözleri sarf etti:
"Hiçbir şekilde hayvancılığın ortadan kaldırılacağı, sürdürülebilir protein adı altında böcek bazlı bir beslenme düzenine geçileceği gibi bir durum söz konusu olmayıp bu iddialar tamamen hayal ürünüdür. Kanun aksine, organik tarımı ve hayvancılığı desteklemekte ve bu yaklaşımı gıda güvenliği bağlamında öncelemektedir."

VERGİ ALINMAYACAK

Vergi alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar için ise Bakanlık, "Kanunda vatandaştan vergi alınmasına yönelik bir düzenleme asla yer almamaktadır" sözleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iklim değişikliği
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