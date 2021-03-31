31 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Mart gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Bir süredir aynı seyirde ilerleyen altın fiyatları, yaşanan hareketlilikten sonra dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Çeyrek altın 30 Mart günü 724 TL seviyelerinde günü kapatırken, 31 Mart itibariyle 721 TL’den işlem görüyor. Yarım altın ise 1,443 TL’den işlem görüyor. Peki 31 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 445,18TL
SATIŞ: 449,35 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 721,44 TL
SATIŞ: 737,59TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.443,20 TL
SATIŞ: 1.476,69 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.877,30TL
SATIŞ: 2.931,80 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.877 TL
SATIŞ: 2.932 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.932 TL
SATIŞ: 2.999,64 TL
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