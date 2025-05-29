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31 Mayıs'ta dolacaktı! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi 'Son kez uzatıldı'

6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli depremlerin ardından küçük ve orta ölçekli mükelleflere mücbir sebep hakkı verilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki cirosu 2,5 milyon liranın altında olan küçük ve orta ölçekli mükelleflere yönelik mücbir sebep halinin son kez uzatılacağını ifade etti.

31 Mayıs'ta dolacaktı! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi 'Son kez uzatıldı'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yer alan ve cirosu 2,5 milyon liranın altındaki küçük ve orta ölçekli şirketler için 31 Mayıs'ta sona erecek mücbir sebep halini, 30 Kasım'a kadar uzatma kararı aldıklarını bildirdi. Bakan Şimşek, kararın deprem bölgesindeki mükelleflerin yüzde 80'ini kapsadığını ve kanunun yeni bir süre uzatımına imkan vermediğini ifade etti.

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31 MAYIS'TA DOLACAKTI

Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerden 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olanların mücbir sebep halinin 30 Kasım'a uzatılması kararı alındığı bilgisini veren Şimşek, bu karar olmasaydı sürenin 31 Mayıs'ta dolacağını anımsattı.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin devam ettiğini belirten mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunabileceğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Süre uzatımının kapsamına ayrıca basit usul mükellefler ile sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler ve bu yerlerde 1 Ocak 2023 ila 6 Şubat 2023 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler de giriyor. Yasanın verdiği son yetkiyi de kullanarak deprem bölgesinde yaklaşık 28 aydır süren mücbir sebep halini küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz açısından 6 ay daha uzatacağız. Deprem bölgesindeki küçük işletmelerimizi desteklerken bu afetten etkilenen vatandaşlarımızı da mağdur etmiyoruz. Başta esnafımız olmak üzere bölgedeki tüm işletmelerimizin yanındayız, gelen talepler doğrultusunda süre uzatımı kararını aldık."
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24 AY TAKSİT İMKANI VAR

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, süre uzatım kararıyla birlikte, mücbir sebep süresince verilmeyen beyanname ve bildirimler ile yapılacak ödemeler için yeni takvim belirlendi.

Bu mükelleflerin e-defter oluşturma ve imzalama süresi ile e-defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenme süresi de 31 Aralık gün sonuna kadar uzatıldı.

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Deprem bölgesinde kayıtlı araçların motorlu taşıtlar vergisinin ödeme süreleri de yeniden belirlendi. Buna göre araçların 2023 yılı 2. taksiti, 2024 yılı 1. ve 2. ile 2025 yılı 1. ve 2. taksitlerine ilişkin ödemelerin 31 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor.

Ayrıca mücbir sebep hali uzatılan borçlular belirlenen sürelerde, diğer amme alacakları için 2 Şubat 2026'ya kadar başvuru yaparak taksitlendirme talebinde bulunabilecek. Böylece borçlar faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

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YAPILANDIRMA SÜRESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Mücbir sebep hali uzayan mükellefler, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026 Pazartesi günü sonuna kadar yapabilecek. Mükellefler, ilk taksitlerini peşin ödeme dahil 31 Mart 2026 Salı günü sonuna kadar, diğerlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek.

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Öte yandan, Gelir İdaresi tarafından Şubat 2023 döneminden sonra hiç vergi beyannamesi vermeyen ve vergisini ödemeyen mükelleflerin borcunun enflasyon nedeniyle oldukça azaldığı belirlendi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek 6 şubat
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