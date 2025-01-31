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31 Ocak önemli ekonomi başlıkları: Merkez Bankası PPK metnini yayımladı, SPK'dan yeni onaylamalar...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.01.2025 11:29
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Ocak ayının son gününde finans dünyasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TCMB, PPK metnini yayımladı. Avrupa Merkez Bankası faiz oranını düşürdü. Akbank 2024 yılının 4. çeyreğindeki karını açıkladı. İşte yaşanan tüm gelişmeler...

31 Ocak önemli ekonomi başlıkları: Merkez Bankası PPK metnini yayımladı, SPK'dan yeni onaylamalar...

2025'in Ocak ayının son günü yaşanıyor. Finans dünyasının ajandası oldukça yoğunken Fintables yaşanan tüm gelişmeleri derlemeye devam ediyor. İşte ekonomik gelişmelerde öne çıkan başlıklar...

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

☑ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayımladı. TCMB, üretici fiyatlarındaki artışın önemli ölçüde zayıfladığını ve bu durumun tüketici enflasyonu üzerindeki olumlu etkilerinin gözlemlendiğini belirtti.
☑ Akbank, 2024’ün dördüncü çeyreğinde 9,2 milyar TL net kâr açıkladı. Beklentilere paralel gerçekleşen sonuçlar, yıllık bazda %36’lık düşüşe işaret ederken, çeyreklik bazda %2’lik artış gösterdi.
☑ Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını %3’ten %2,75’e indirdi. Dünkü indirim, hazirandan bu yana yapılan beşinci faiz indirimi oldu.
☑ Yabancı yatırımcılar, 24 Ocak haftasında 345,4 milyon dolarlık net hisse alımı yaparak son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) tarafında da 382,9 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

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AJANDA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin aralık ayı sonuçlarını açıklayacak.
Arçelik, finansal tablolarını açıklayacak.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'den, Türkiye raporu bekleniyor.

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MERKEZ BANKASI PPK METNİNİ YAYIMLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayımladı. TCMB, üretici fiyatlarındaki artışın önemli ölçüde zayıfladığını ve bu durumun tüketici enflasyonu üzerindeki olumlu etkilerinin gözlemlendiğini belirtti. Özet metinde, gıda fiyatlarının işlenmiş gıda öncülüğünde yeniden yükseliş eğilimi göstereceği ifade edilirken, enerji fiyatlarındaki artışın küresel emtia fiyatlarındaki gelişmelerden kaynaklandığı vurgulandı. Ayrıca, kira enflasyonunda mevsimsel etkilere bağlı olarak artış beklendiği belirtildi.
PPK karar metninde, para politikasındaki sıkı duruşun enflasyon beklentilerini iyileştirdiği, iç talebi dengelediği ve Türk lirasının reel değerlenmesini sağladığı ifade edildi. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceği belirtilirken, gelecekte olası bir bozulma senaryosunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı vurgulandı. TCMB, para politikasını toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla yönlendireceğini ifade ederek, faiz oranlarının enflasyon görünümü doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

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AKBANK 2024 YILI 4. ÇEYREĞİ KARINI AÇIKLADI

Akbank, 2024’ün dördüncü çeyreğinde 9,2 milyar TL net kâr açıkladı. Beklentilere paralel gerçekleşen sonuçlar, yıllık bazda %36’lık düşüşe işaret ederken, çeyreklik bazda %2’lik artış gösterdi. Banka, 2024 yılını toplam 42,4 milyar TL net kâr ile tamamladı. Daralan faiz marjları ve artan operasyonel maliyetler, net kârdaki düşüşte belirleyici oldu. Bankanın özkaynak kârlılığı 2024 yılı sonunda %19’a geriledi. 2023’te %37,9 seviyesinde olan bu oran, üçüncü çeyrekte %20,2 idi. Aktif kârlılık ise %1,9 olarak kaydedildi. Net faiz marjında iyileşme görülse de swap ayarlı net faiz marjı 2023’te %4,7 seviyesindeyken 2024’te %2,2’ye gerileyerek 246 baz puan düştü. Bu gerilemenin yaklaşık 80 baz puanı, zorunlu karşılık artışlarından kaynaklandı.

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TL krediler yıllık %41 büyüme göstererek 896 milyar TL’ye ulaşırken, döviz kredileri yıllık %23 artışla 12,3 milyar dolara çıktı. Takipteki kredi oranı, çeyreklik bazda %2,7 ile yatay seyrederken, yıllık bazda %2,2’den %2,7’ye yükseldi. Net ücret ve komisyon gelirleri %116 artarak 73,7 milyar TL’ye yükseldi ve pazar payı %16,4’e ulaştı. 2025 yılı için Akbank, TL kredilerde %30’un üzerinde, döviz kredilerinde çift haneli büyüme hedefliyor. Banka, swap düzeltilmiş net faiz marjını %5 seviyesine yükseltmeyi ve net ücret komisyon gelirlerinde %40 artış sağlamayı planlıyor. Takipteki kredi oranının %3,5 seviyesinde tutulması ve özsermaye kârlılığının %30’un üzerine çıkartılması hedefleniyor.

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AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını %3’ten %2,75’e indirdi. Dünkü indirim, hazirandan bu yana yapılan beşinci faiz indirimi oldu. Bölge ekonomisi için bu adım kritik bir dönemde geldi. Son veriler, Euro Bölgesi’nin dördüncü çeyrekte büyüme kaydetmediğini gösteriyor. Özellikle Fransa ve Almanya’daki ekonomik daralma, zayıf performansın başlıca nedenleri arasında. Ancak faiz indirimiyle birlikte borçlanma maliyetlerinin düşmesi, hem tüketicilerin hem de işletmelerin harcamalarını ve yatırımlarını artırmasına yardımcı olabilir.

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Finansal piyasalarda faiz indirimi Stoxx 600 endeksini yeni zirveye taşıdı. Düşen faiz oranları, tahvilleri daha az cazip hale getirirken, hisse senetlerinin potansiyel getirilerini artırıyor. Öte yandan, faiz indirimi euroyu baskılıyor. Yatırımcılar sterlin ve ABD doları gibi para birimlerine yönelirken, euro zayıfladı. Faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği, ECB’nin enflasyon ve büyüme trendlerini nasıl değerlendirdiğine bağlı olacak. ECB Başkanı Christine Lagarde, “Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel." dedi.

ATIŞTIRMALIKLAR

DeepSeek’in yükselişiyle piyasalarda yaşanan geniş çaplı düşüş korkusuna rağmen, ABD’li bireysel yatırımcılar teknoloji hisselerine yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Nvidia, rekor düzeyde piyasa değeri kaybı yaşamasından ardından bireysel yatırımcıların ilgi odağı oldu. Vanda Research’ün verilerine göre, cuma ile salı günleri arasında ABD piyasalarına yaklaşık 4,25 milyar dolar giriş oldu, bu da günlük ortalama 1,3 milyar dolarlık bireysel yatırımcı akışına denk geliyor. Bu seviyedeki yatırımcı ilgisi, ABD başkanlık seçimleri sonrası görülen yatırım coşkusuna benzer bir durumu yansıtıyor.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Yabancı yatırımcılar, 24 Ocak haftasında 345,4 milyon dolarlık net hisse alımı yaparak son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) tarafında da 382,9 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışında yerleşik yatırımcıların DİBS (Ters Repo) alımları 39,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımları 240,1 milyon dolar seviyesinde oldu. DİBS (Ödünç) işlemi ise kaydedilmedi. Bu işlemler sonucunda, yabancı yatırımcıların hisse senedi stoklarının piyasa değeri 34,2 milyar dolara, DİBS (Kesin Alım) stokları 20,5 milyar dolara ulaştı.

YILMAZ

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası rezervlerinin 167,6 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını duyurdu. Güçlü ekonomi politikalarının ve artan yabancı sermaye girişinin rezervleri desteklediğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye’ye yönelik risk algısının iyileşmesiyle kaynak girişinin arttığını, faiz maliyetlerinin ise düştüğünü belirtti.

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SPK'DAN YENİ ONAYLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka arzını onayladı. Şirketin hisseleri, 70,3 TL fiyatla yatırımcılara sunulacak. Kurul ayrıca CVK Maden İşletmeleri’nin 1,35 milyar TL ve Tukaş Gıda’nın 3,02 milyar TL’lik bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı. Borçlanma araçları ihraç başvurularına da onay veren SPK, Arçelik’in 30 milyar TL, Tüpraş’ın 20 milyar TL, Bien Yapı’nın 10 milyar TL, Koç Sistem’in 1 milyar TL ve A1 Capital’in 5 milyar TL değerindeki borçlanma aracı ihraç taleplerini uygun buldu.
Kaynak: Fintables

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