31 Temmuz Cumartesi altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Gram, çeyrek, yarım, tam, altın fiyatlarının yanında 22 ayar bilezik de düşüş yaşadı. Dolar ve euroya paralel olarak da hareket eden altın fiyatları, 31 Temmuz Cumartesi gününe yatay bir seyirle başladı. Gram altın, 492 TL bandında hareket ediyor.

İŞTE ALTININ ALTINLARIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI...

ALTIN (TL/GR)

492,43

492,59

22 Ayar Bilezik

446,85 450,55

Altın (ONS)

1.813,97 1.814,42

Altın ($/kg) 58.029,00

58.043,00

Cumhuriyet Altını

3.182,00

3.249,00

Yarım Altın

1.593,00

1.631,00

Çeyrek Altın

796,00

815,00

Reşat Altını

3.214,47

3.281,95

Kulplu Reşat Altını

3.216,69

3.284,20

22 Ayar Altın TL/Gr

443,68

474,84

18 Ayar Altın TL/Gr

359,47

359,59



