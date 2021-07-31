31 Temmuz Cumartesi altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Gram, çeyrek, yarım, tam, altın fiyatlarının yanında 22 ayar bilezik de düşüş yaşadı. Dolar ve euroya paralel olarak da hareket eden altın fiyatları, 31 Temmuz Cumartesi gününe yatay bir seyirle başladı. Gram altın, 492 TL bandında hareket ediyor.
ALTIN (TL/GR)
492,43
492,59
22 Ayar Bilezik
446,85 450,55
Altın (ONS)
1.813,97 1.814,42
Altın ($/kg) 58.029,00
58.043,00
Cumhuriyet Altını
3.182,00
3.249,00
Yarım Altın
1.593,00
1.631,00
Çeyrek Altın
796,00
815,00
Reşat Altını
3.214,47
3.281,95
Kulplu Reşat Altını
3.216,69
3.284,20
22 Ayar Altın TL/Gr
443,68
474,84
18 Ayar Altın TL/Gr
359,47
359,59
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