313 milyonluk vurgun! BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN dolandırıcılarına operasyon: Kapalıçarşı'da akladılar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda Forex vurguncularına darbe vuruldu. Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN'ın internet sitelerini kopyalayan şüpheliler 313 milyon TL vurgun yaptı. Şüphelilerin, suç gelirlerini Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktardığı tespit edildi.

Cansu Çamcı

Siber dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanması suretiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemlerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu eylemlerden elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.

313 MİLYON LİRA SUÇ GELİRİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dâhil edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında bir döviz bürosu ile birlikte, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

12 İLDE OPERASYON

Yürütülen eş zamanlı operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 59 şüpheli gözaltına alınırken Başsavcılık, "Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Kaynak:NTV

