33 bin, 35 bin, 36 bin, 37 bin TL... Asgari ücrette tahminler sıralandı

Asgari ücret ne kadar olacak 2027? Asgari ücret zammı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Halen 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücrette 2027 rakamının ne kadar olacağına dair tahminler de gelmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret zammı için tahminine dair "Asgari ücretle ilgili son iki yılı analiz edersek 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yüzde 21'lik artış durumunda ücretin yaklaşık 33 bin 971 liraya yükselmesi bekleniyor. Artış oranının yüzde 25 olması halinde net asgari ücret 35 bin 94 liraya, yüzde 30 olması durumunda ise 36 bin 498 liraya ulaşıyor" dedi.

"ASGARİ ÜCRETTE BİR ALT TABAN VERECEK OLURSAK YÜZDE 21 DİYEBİLİRİZ"

Zam oranının gerçekleşen enflasyona göre mi, hedeflenen enflasyona göre mi olacağına dair soruya ise Yılmaz "Geçmiş iki dönemde de bir sonraki yıl için hedeflenen enflasyona göre belirlenmişti. Bu yılki enflasyon, OVP’ye göre %28,4; bir sonraki yıl olan 2027 için hedeflenen enflasyon ise %21 olarak belirlendi. Yani asgari ücrette bir alt taban verecek olursak %21 diyebiliriz. O zaman da 28.075,50 TL olan ücret, 33.971,33 TL’ye denk gelmektedir. Asgari ücret, aralık ayında genelde dört toplantı üzerinden; beş kişi işçi sendikası, beş kişi işveren sendikası ve beş kişi de hükümet yetkilileri olmak üzere toplam 15 kişilik komisyon tarafından oylamayla belirlenmektedir" yanıtını verdi.

Yılmaz, komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş sendikasının aylık olarak açıklamış olduğu açlık ve yoksulluk sınırının şu şekilde belirlendiğini sıraladı:

"Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı): 37.801 TL

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı): 123.130 TL

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti: 48.885 TL"

Bu verilerin Eylül 2026 dönemine ait olduğunu vurgulayan ve daha 3 aylık verinin daha ekleneceğini belirten Yılmaz, asgari ücret belirlendikten sonra çalışanların ilk maaşının Şubat 2027'de hesaplarına geçeceğini de kaydetti. Yılmaz "Şu anki açlık sınırı üzerinden bakıldığında, %35’lik artışa denk gelmektedir" dedi. Yılmaz, açlık sınırına atıfta bulunmasına gerekçe olarak ise daha önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın yaptığı "Bizim kırmızı çizgimiz açlık sınırıdır" çıkışını gösterdi.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Değerlendirmesinde asgari ücret için bir alt taban ve üst tavan da veren Yılmaz "Bir alt taban ve üst tavan verecek olursak, asgari ücretin %21’lik artışla 33.971 TL ile %35’lik artışla 37.901 TL arasında belirleneceğini düşünüyorum. Biraz daha daraltırsak, %25’lik artışla 35.094,40 TL ile %30’luk artışla 36.498,20 TL arasında olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın değerlendirmesinde öne çıkan tahmin, 2027 asgari ücretinin yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artışla belirlenmesi yönünde oldu. Bu senaryoda net asgari ücretin yaklaşık 35 bin 94 lira ile 36 bin 498 lira arasında olmasının beklendiği aktarıldı.