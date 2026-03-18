340 otopark işleten şirketten kötü haber geldi! İflasın eşiğinde

İngiltere’nin en büyük otopark işletmecilerinden biri olan National Car Parks (NCP), ciddi bir finansal krizin içine girdi. Artan maliyetler ve düşen gelirler nedeniyle şirket artık yükümlülüklerini karşılayamaz hale geldi ve kayyum sürecine girme kararı aldı.

Cansu Çamcı

Küresel ekonomik baskılar otomotiv sektörünü sarsarken bu kez darbe otopark hizmetleri alanından geldi. İngiltere merkezli dev otopark işletmecisi National Car Parks (NCP), mali yükümlülüklerini karşılayamayacak duruma gelerek kayyum idaresine girme kararı aldı.

340'TAN FAZLA OTOPARK İŞLETİYOR

NCP, İngiltere genelinde 340’tan fazla otopark işletiyor. Heathrow, Manchester ve Birmingham gibi büyük havalimanlarının yanı sıra, Londra metrosu ve ulusal demiryolu hatlarında da önemli bir varlığa sahip.

Şirketin toplamda yaklaşık 800 farklı noktada faaliyet göstermesine rağmen, gelirlerdeki düşüş uzun süredir devam ediyor. Yetkililere göre özellikle şehir merkezlerinde ve işe gidip gelme odaklı bölgelerde talep, pandemi sonrası eski seviyelerine ulaşamadı.

KRİZİN TEMELİNDE PANDEMİ VAR

Uzmanlara göre krizin temelinde, COVID-19 sonrası değişen ulaşım ve çalışma alışkanlıkları yatıyor. Uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale gelmesi, şehir merkezlerindeki otopark kullanımını ciddi şekilde azalttı.

Buna ek olarak artan işçilik ve operasyon maliyetleri, şirketin finansal dengesini daha da zorladı. Uzun vadeli ve esnek olmayan kira sözleşmeleri ise NCP’nin maliyetleri düşürmesini engelledi. Bu durum, zarar eden lokasyonlardan çıkmayı da imkânsız hale getirdi.

680 KİŞİNİN İŞİ TEHLİKEDE

Şirket yöneticileri, mevcut nakit akışının finansal yükümlülükleri karşılamak için yetersiz kaldığını açıkça belirtti. Denetim ve danışmanlık devi PricewaterhouseCoopers (PwC), süreci yönetecek kurum olarak görevlendirildi. Şirket, bu süreçte bazı lokasyonları kurtarmak için mülk sahipleriyle görüşmeler yapmayı planlıyor.

NCP’nin iflas sürecine girmesi, yaklaşık 680 çalışanın işini riske atarken, İngiltere’de ulaşım ve hizmet sektöründe yeni bir alarm dalgası yarattı.

otopark havalimanı
