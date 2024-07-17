3400 liradan 10 bin liraya çıkıyor! Artık alışverişlerde bunu yapmayı unutmayın: Artırımlı ceza geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının bir süredir üzerinde çalıştığı Vergi Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Vergi, sosyal güvenlik mevzuatı ile bazı kanunlarda değişiklikler öngören teklif, 53 maddeden oluşuyor. Teklife göre en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkıyor. Teklifin yasalaşması ile birlikte 3 milyon 703 bin emeklinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Herhangi bir mağduriyet olmaması için artış temmuzdan geçerli olacak. Yasa çıktıktan sonra emeklilere fark ödemesi yapılacak.

“BÜTÇEYİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, vergi paketinin bütçeye 65-70 milyar lira ek kaynak sağlaması beklenirken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının artırılmasının 6 aylık maliyetinin 33,2 milyar lira olacağını söyledi.

Güler, en düşük emekli aylığı ile ilgili yapılan artış düzenlemelerinin diğer emekliler açısından bir adaletsizliğe neden olduğunun hatırlatılması üzerine, “Bütçe imkanları ortada. 2,5 milyon EYT’li sisteme dâhil oldu. Bu da ayrı bir yük getirdi bütçeye. Bütçe dengesi içinde OVP’ye bağlı kalarak her bir ödemenin karşılığını oluşturarak bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde emeklilik sisteminin daha dengeli ve adil olması için çalışıyoruz. Sabit gelirlilerinin gelirlerini artırma noktasında çabamız devam edecektir” dedi.

HESABINI KULLANDIRAN YANDI

Başkalarının IBAN’ını kullanan ve kullandırana asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde, ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek. Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde usulsüzlük cezası kesilecek. Asgari 25 bin lira olarak uygulanacak cezanın üst limiti de 20 milyon lira olacak.

Paketle, POS cihazını başka mükelleflere kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilmesi öneriliyor. Her bir tespit için bilanço esasında defter tutanlara 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere 19 bin 500 lira ceza kesilecek.

KAYIT DIŞI CEZALARI ARTIYOR

Kayıt dışı faaliyette bulunan yani vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek şekilde artırımlı uygulanması öngörülüyor.

Vergi usulsüzlük cezaları da artırıyor. Buna göre, usulsüzlük cezalarının belirlendiği cetvelde yer alan tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Bazı fiillerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları da artırıyor. Örneğin; fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hâllerinde uygulanan 3 bin 400 lira ceza tutarı, birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak, daha sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak.