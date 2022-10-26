3500, 4000 TL maaş bağlanıyor! Başvurular dilekçe ile alınıyor

Çalışma hayatına devam edemeyecek olanlar, meslek gücünü kaybeden sigortalılara malulen emeklilik hakkı tanınıyor. Maluliyet tespiti işlemi sağlık kurulları tarafından yapılıyor. Erken yaşlanma, iş gücü kaybı gibi durumlar dikkate alınıyor. Bunun sonucunda emekli aylığı ödeniyor.

MALULEN EMEKLİLİK HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

İş gücünü yapamayacak veya meslekte kazanma gücünü en az yüzde 60 kaybeden kişilere malul deniyor. Bu durumun kurullar tarafından onaylanması gerekiyor.

Malulen emeklilik şu hastalıkları kapsıyor:

Kanser

Epilepsi

Demans

Beyin tümörleri

Parkinson

Serebral palsi

Multiple Skleroz (MS)

Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Görme azlığı

Retina kanamaları

Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

Anemi

Kol, bacak gibi organ kaybı

Behçet hastalığı

Gastrointestinal kanamalar

Karaciğer sirozu

Karaciğer nakli

Kalp yetmezliği

Kalp kapak hastalıkları

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

Solunum sistemi hastalıkları

Kalp nakli

Böbrek nakli

Akciğer nakli

Tüberküloz

AIDS

MALULİYET TESPİTİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Maluliyet tespiti başvuruları sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezlerinin ilgili servislerine yapılır. Başvuru için dilekçe yazılması gerekiyor. Kamu görevlilerinin ise temin edecekleri raporu ve talep dilekçelerini çalıştıkları kuruma ibraz etmeleri gerekiyor.

KONTROL MUAYENESİ NEDİR?

Kurum Sağlık Kurulunca malul olduğuna karar verilmiş olan sigortalı;

a) Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle,

b) Maluliyete ilişkin Kurumca verilen karar gereği,

c) Malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepleri halinde,

ç) İhbar ve şikayet halinde,

kontrol muayenesine tabi tutulabilir.

Kontrol muayenesiyle ilgili değerlendirme, sağlık kurulu tarafından yapılır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde kendisine malullük aylığı bağlananlardan kontrol muayenesi gerek görülenlerce, kararın bildirildiği tebliğ yazısında belirtilen kontrol muayenesi tarihinden önce bağlı bulunulan kurum ünitesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

MALULLÜK AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

Malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması

Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekiyor.

MALULEN EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR?

Malulen emekli maaşı, normal emekli maaşından daha düşük olacaktır. Son zamlarla birlikte SSK’lı çalışan için en düşük malulen emekli aylığı 3500 TL, BAĞ-KUR’lu çalışan için en düşük malulen emekli aylığı 3500 TL, Emekli Sandığı en düşük malulen emekli aylığı 4000 TL oldu.



