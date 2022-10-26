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3500, 4000 TL maaş bağlanıyor! Başvurular dilekçe ile alınıyor

26.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortalıların iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda iş yapamayacak duruma gelenlere maluliyet raporu veriliyor. Malulen emekli olabilmek için ise maluliyet tespiti işlemlerinin tamamlanması gereklidir. Raporu alabilmek için iş gücü kaybının yüzde 60 üzerinde olması gerekiyor.

3500, 4000 TL maaş bağlanıyor! Başvurular dilekçe ile alınıyor

Çalışma hayatına devam edemeyecek olanlar, meslek gücünü kaybeden sigortalılara malulen emeklilik hakkı tanınıyor. Maluliyet tespiti işlemi sağlık kurulları tarafından yapılıyor. Erken yaşlanma, iş gücü kaybı gibi durumlar dikkate alınıyor. Bunun sonucunda emekli aylığı ödeniyor.

MALULEN EMEKLİLİK HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

İş gücünü yapamayacak veya meslekte kazanma gücünü en az yüzde 60 kaybeden kişilere malul deniyor. Bu durumun kurullar tarafından onaylanması gerekiyor.

Malulen emeklilik şu hastalıkları kapsıyor:

  • Kanser
  • Epilepsi
  • Demans
  • Beyin tümörleri
  • Parkinson
  • Serebral palsi
  • Multiple Skleroz (MS)
  • Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Görme azlığı
  • Retina kanamaları
  • Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
  • Anemi
  • Kol, bacak gibi organ kaybı
  • Behçet hastalığı
  • Gastrointestinal kanamalar
  • Karaciğer sirozu
  • Karaciğer nakli
  • Kalp yetmezliği
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
  • Solunum sistemi hastalıkları
  • Kalp nakli
  • Böbrek nakli
  • Akciğer nakli
  • Tüberküloz
  • AIDS

3500, 4000 TL maaş bağlanıyor! Başvurular dilekçe ile alınıyor

MALULİYET TESPİTİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Maluliyet tespiti başvuruları sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezlerinin ilgili servislerine yapılır. Başvuru için dilekçe yazılması gerekiyor. Kamu görevlilerinin ise temin edecekleri raporu ve talep dilekçelerini çalıştıkları kuruma ibraz etmeleri gerekiyor.

KONTROL MUAYENESİ NEDİR?

Kurum Sağlık Kurulunca malul olduğuna karar verilmiş olan sigortalı;

a) Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle,

b) Maluliyete ilişkin Kurumca verilen karar gereği,

c) Malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepleri halinde,

ç) İhbar ve şikayet halinde,

kontrol muayenesine tabi tutulabilir.

Kontrol muayenesiyle ilgili değerlendirme, sağlık kurulu tarafından yapılır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde kendisine malullük aylığı bağlananlardan kontrol muayenesi gerek görülenlerce, kararın bildirildiği tebliğ yazısında belirtilen kontrol muayenesi tarihinden önce bağlı bulunulan kurum ünitesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

3500, 4000 TL maaş bağlanıyor! Başvurular dilekçe ile alınıyor

MALULLÜK AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

Malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

  • En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

  • Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

  • Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması

  • Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekiyor.

MALULEN EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR?

Malulen emekli maaşı, normal emekli maaşından daha düşük olacaktır. Son zamlarla birlikte SSK’lı çalışan için en düşük malulen emekli aylığı 3500 TL, BAĞ-KUR’lu çalışan için en düşük malulen emekli aylığı 3500 TL, Emekli Sandığı en düşük malulen emekli aylığı 4000 TL oldu.


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