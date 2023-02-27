36 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye'den depremzedelere yardımlar devam ediyor. Depremde evini kaybeden ev sahibi ve kiracılara kira desteği sağlanacak. Kira desteği tutarı, ev sahibi ve kiracıya farklı miktarda ödenecek. İşte tüm detaylar...

36 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Depremin ardından evi hasar alan ev sahibi depremzedelere her ay 5 bin TL olmak üzere senede ise 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak.

Depremde evi hasar alan kiracılara ise her ay 3 bin TL ve yıl boyunca toplamda 36 bin TL yardım ödemesi yapılacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için başvuruların açıldığını belirtti.

Kira yardımı alabilmek için başvurular e-Devlet 'Afetzede Barınma Desteği' sayfasından alınacak. Yardım başvurusu için , 'https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-afetzede-barinma-destegi-basvurusu' adresine tıklayın.

Kira yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Güncel açıklamalar geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.



