36 taksitle emekli olabilirsiniz! Taksitler emekli maaşınızdan kesilecek

Çıkarılan yapılandırma yasası ile birlikte pek çok kişi yıllardır ödeyemediği borçlarından kurtulurken, yaşı doldurduğu halde prim gün sayısını tamamlayamayanlar için de büyük bir fırsat kapısı açıldı. Emekli olmak isteyenler yapılandırma başvurusu ile birlikte ödemeyi daha kolay bir hale getirmek için anlaşmalı bankalardan kredi çekerek 36 taksitle emekli olabilir. İşte detaylar…

YAPILANDIRMAYA BAŞVURAN EMEKLİ ADAYLARI HANGİ BANKALARDAN KREDİ ÇEKEBİLİR?

SGK’ya olan borcu nedeniyle veya toplu para bulamadığından emekli olamayanlar için getirilen yapılandırma yasası pek çok kişiyi emeklilik hayali ile buluşturdu. Yapılandırmanın yanında bir de bankalarla anlaşılarak ödeme imkanı daha da kolaylaştırıldı. Krediyi çektikten sonra borcunuzu yatırıp hemen emekli olacağınız gibi, bankaya olan kredi borcunuz da emekliliğiniz üzerinden ödenecek. Böylece hem emekli olacaksınız, hem de cebinizdeki para çıkmadan emekli maaşınızla borç kendi kendini ödeyecek. Krediler, Halkbank, Ziraat Bankası, ve Vakıfbank’tan çekilebiliyor.

36 TAKSİTTE ÖDENECEK

Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi. Askerlik günlerini satın alıp emekli olabilecek erkek sigortalılar ile doğum borçlanması ile prim borçlarını tamamlayıp emekli olabilecek duruma gelen kadın sigortalılar bu paraları kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyebilecek. Çekilen kredinin taksitleri emekli maaşından 36 ay vade ile tahsil edilecek.

YAPILANDIRMA BORCU İÇİN KREDİ NASIL ALINIR?

Kredi ile emekli olmak isteyenler önce SGK'ya giderek borçlarını ödediklerinde ya da askerlik veya doğum borçlanması yaptıklarında emekli olabileceklerine dair yazı almaları gerekiyor. Bu yazı ile Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek kredi çekebilirler.

BAŞVURU SÜRESİ UZADI

Ağustos’un sonunda başvuruların bitmesi öngörülüyordu. Ancak son alınan kararla birlikte başvurular 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Borcunu ihya ederek emekli olmak isteyenlerin son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor. Yapılandırmadan yararlanarak vergi borçlarını ödemek isteyenler 1 Kasım’da, prim için ödeme yapacaklar ise 30 Kasım tarihinde ilk taksitlerini ödeyecek.



