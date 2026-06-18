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36 ülke karşılaştırıldı: En pahalı ve en ucuz ülkeler açıklandı

Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi 60 olarak hesaplanırken, Avrupa'nın en pahalı ülkesi İzlanda, en ucuz ülkesi ise Kuzey Makedonya oldu.

36 ülke karşılaştırıldı: En pahalı ve en ucuz ülkeler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi, Hane Halkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyükse bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçükse "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin 2025 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 60 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 60 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

36 ülke karşılaştırıldı: En pahalı ve en ucuz ülkeler açıklandı 1

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) arasında yapıldı.

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İzlanda, en düşük ülke ise 55 ile Kuzey Makedonya oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 156 olarak belirlendi ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

36 ülke karşılaştırıldı: En pahalı ve en ucuz ülkeler açıklandı 2

Diğer alt gruplar bazında ise bilgi ve iletişim ekipmanları endeksi 118 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün endeksi 59 olarak belirlendi. Bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 77, giyim grubunda 62, lokanta ve oteller grubunda ise 78 oldu.

Ülkelere göre tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksleri 2025 yılı için şöyle:

Ülke/Bölge Değer
İzlanda 174
İsviçre 171
Danimarka 140
İrlanda 136
Lüksemburg 132
Norveç 129
İsveç 121
Finlandiya 121
Belçika 116
Hollanda 116
Avusturya 113
Fransa 110
Almanya 108
Estonya 101
Avrupa Birliği 27 100
İtalya 97
Malta 92
İspanya 92
Çekya 89
Slovenya 89
Güney Kıbrıs 89
Yunanistan 87
Portekiz 87
Slovakya 85
Letonya 83
Litvanya 83
Hırvatistan 78
Macaristan 78
Polonya 73
Arnavutluk 73
Sırbistan 68
Karadağ 66
Romanya 65
Bulgaristan 63
Türkiye 60
Bosna-Hersek 59
Kuzey Makedonya 55
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği satın alma tüik
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