3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge ikinci toplantı ne zaman, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge ile beraber öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili “3600 ek göstergeyi Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz” açıklamasında bulundu. 3600 ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmekte. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Hükümet ve Memur-Sen arasında düzenlenen 3600 ek gösterge sorununa ilişkin değerlendirme toplantısı öncesinde konuşmuş olan Bilgin şu değerlendirmelerde şöyle konuştu:

“Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Sayın cumhurbaşkanımız bu konuyu yıl içinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda mesele ele alınacak. Sosyal tarafların talepleri dile getirilecek.

Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları ile önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını bir kaç toplantı içerisinde verecek. Ne kadar süreceğini tahmin etmek şimdiden mümkün değil. Komisyon çalışmalarını bekleyeceğiz. Bunun adil bir çözüm olacağına dair kanaatimi belirtmek isterim.”

3600 GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki günlerde gazetecilerin sorularını cevapladı. 3600 Ek Göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs'ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600’ü Mayıs’ta meclise intikal ettireceğiz” şeklinde konuştu.

3600 ek gösterge görüşmeleri Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında kurulan komisyon toplantılarıyla başlamış oldu. Toplantıda konuşan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Toplu sözleşme kararı gereği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konusunun yılın ilk yarısında tamamlanması için karşılık teyit sağladık”

3600 konusunun sadece memurlar açısından değil ‘siyasi’ açıdan da son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin sadece belirli meslek grupları üzerinden değil daha geniş bir çerçeveden topyekün ele alınmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Yapılacak düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsamakta. Ayrıca halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200’ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600’e yükselecek olanların toplam memur sayısının %90’ını oluşturduğu belirtildi.

