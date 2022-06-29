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3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte son durum!

29.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte son durum!

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsayacak olan kritik düzenleme yasalaşırsa maaş ve ikramiyelerde artış olacak. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ayrıntılar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını bir süre önce açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Yapılan düzenlemeyle birlikte birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Ayrıca daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e çıkarılacak.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında; ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak.

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5627 TL’den 6861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye çıkacak. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5727 TL’den 6961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1391 TL ve ikramiyelerinde 50.150 TL ilave ödeme alacak.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ TABLOSU 2022

3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere faydalanacak? İşte maaş tablosu!

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