3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi...

3600 ek gösterge düzenlemesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlandı. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 3600 ek gösterge maaş tablosu ve merak edilenler haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını bir süre önce açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenmekte. Talep ve beklentilerin üzerine çıkan “Ek Gösterge Düzenlemesi” ile ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Ek gösterge 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

3600 ek gösterge tarihi ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yapılan düzenlemeyle birlikte birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Ayrıca daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e çıkarılacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR VE TAZMİNATTAKİ ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında; ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak.

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5627 TL’den 6861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye çıkacak. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5727 TL’den 6961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1391 TL ve ikramiyelerinde 50.150 TL ilave ödeme alacak.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ TABLOSU 2022

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.



