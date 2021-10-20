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3600 ek gösterge güncellendi! Yeni rakamlar belli oldu: İşte ödenecek maaşlar...

20.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla 3600 ek gösterge için düğmeye basılmıştı. Ek gösterge ile memurlara ve memur emeklilerine ödenecek maaşlar hesaplanmaya başlandı. İşte ödenecek rakamlar…

3600 ek gösterge güncellendi! Yeni rakamlar belli oldu: İşte ödenecek maaşlar...

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı 3600 ek gösterge ile ilgili olumlu bir haberde. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmaların başlaması için talimat vermişti. 2022 yılı sonuna doğru çalışmaların bitirilmesi ön görülüyor. İşte 3600 ek gösterge ile ödenecek maaşlar…

İKRAMİYELERDE ARTIŞ 38 BİN TL'YE KADAR ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından 3600 ek gösterge için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ek gösterge çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların 2022 yılı sonunda bitmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından memur ve memur emeklileri için idari yönden artış olacağı gibi maddi yönden de artış olacak. Çünkü ek gösterge memurların özellikle emekli ikramiye ve maaşlarını belirliyor. Bu yüzden de ek gösterge arttığı zaman memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşları yükselecek. Burada ortalamalara baktığımızda emekli maaşlarında 1000 TL'nin üzerinde bir artış gerçekleşirken, ikramiyelerdeki artış 38 bin liraya kadar çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

4 bin 297 lira emekli maaşı alan bir öğretmen 154 bin 951 TL ikramiye alıyor. 3600 ek gösterge ile emekli maaşı 5 bin 239 lira olurken, ikramiyesi 188 bin 932’ye çıkacak

4 bin 397 TL emekli maaşı alan bir polis 154 bin 951 lira ikramiye alıyor. Bu rakam ek gösterge ile maaşta 5 bin 339 TL’ye çıkarken ikramiyede 188 bin 932 TL olacak

Ebelere bakıldığında emekli maaşları 4 bin 177 TL, ikramiyeleri ise 150 bin 635. Ek gösterge ile bu rakamlar şöyle değişecek: Emekli maaşları 5 bin 239 TL, emekli ikramiyeleri ise 188 bin 932 TL olacak.

4 bin 177 TL emekli maaşı alan hemşirelerin maaşı 5 bin 239 TL olurken, ikramiyeleri 150 bin 635’ten 188 bin 932’ye çıkacak.

Lisans mezunu İmam Hatiplilere bakıldığında 4 bin 297 TL emekli maaşı, 154 bin 951 TL’de ikramiye alıyorlar. Bu rakamlardan emekli maaşı 5 bin 239 TL’ye çıkarken, ikramiye de 188 bin 932 TL olacak.

3600 EL GÖSTERGEYE YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER DE DAHİL EDİLECEK

3600 ek gösterge artışında 4 meslek dışında öğretmenler ve diğer yöneticiler de devreye alındı. Buna göre şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergesi artacak. Genel müdür yardımcıları 6400’ü görecekler. Daire başkanları ise 4800 ek göstergeye ulaşacak.

Bilindiği gibi daha önce dört meslek mensubu için bir çalışma yapılmıştı. Ancak toplu sözleşme görüşmelerinde tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi. Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor. Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı da açıklığa kavuşmuş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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