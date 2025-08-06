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3600 ek gösterge için kulis bilgisi verdi! 'Ne zaman çıkacak diye soruyorlar...'

3600 ek göstergede son durum ne? Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme için süreç devam ederken 3600 ek gösterge konusu da merak ediliyor. Konuyla ilgili Memur-Sen'den açıklamalar gelirken son olarak SGK Başuzmanı İsa Karakaş dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi.

3600 ek gösterge için kulis bilgisi verdi! 'Ne zaman çıkacak diye soruyorlar...'
Hande Dağ

3600 ek göstergede son durum... Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıklamış ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında 3600 ek gösterge konusuna da yer vermişti. Yalçın, "Geçen toplu sözleşmede tutanak altına aldığımız fakat yerine getirilmeyen maddelerimiz var. Harcırah, yiyecek yardımı ve 1'inci dereceye 3600 ek gösterge, toplu sözleşme kararımıza rağmen halen beklemede. Çağrımız, kararın yerine getirilmesi, yıl sonuna kadar bu konuların bir an önce yasallaşmasıdır" demişti. Öte yandan dün de Yalçın, 1. dereceye 3600 ek göstergeyi önceki dönem toplu sözleşme görüşmelerinde tavsiye kararı olarak aldıklarını anımsatarak "Dönemin sonuna kadar çalışılması konusunda burada bir uzlaşı sağladık. Onun için 2025'in sonuna kadar bunun tamamlanma mecburiyeti var. Bunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor" diye konuşmuştu. Son olarak 3600 ek gösterge ile ilgili bir kulis bilgisi geldi.

3600 ek gösterge için kulis bilgisi verdi! Ne zaman çıkacak diye soruyorlar... 1

"3600 EK GÖSTERGE" İLE İLGİLİ KULİS BİLGİSİ VERDİ

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Memurlar da kademe bekliyor. Emeklilikte kademe bekleyenlerden memurlar da diyorlar ki ya biz niye 60 yaşında emekli oluyoruz 3 ay, 5 ay geç çalışmayla, burada da bir adaletsizlik var. Bunlar da çözüm istiyor.

Bir de kulis bilgisi verelim 3600 ek gösterge ile ilgili. Şimdi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak diye soruyorlar.

3600 ek gösterge için kulis bilgisi verdi! Ne zaman çıkacak diye soruyorlar... 2

3600 ek gösterge evet sendikanın toplu sözleşmesinde var. Ancak geçen dönem de vardı. Şimdi de var. Ama 2026 Ocak ayında maalesef çıkmayacağını da söyleyelim. Böyle bir durum var"

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Anahtar Kelimeler:
3600 ek gösterge İsa Karakaş
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