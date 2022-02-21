3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin açıkladı! 3600 ek göstergede son durum nedir?

Memurlar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından 3600 ek göstergedeki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde sendikalarla ortaklaşa görüşülmesi planlanırken 2022 yılının ilk yarısında 3600 ek gösterge Meclis gündemine gelmiş olacak.

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri son olarak 3600’e çıkarılmıştı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 olarak belirlenmişti. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için ise 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmış olacak. Aynı zamanda sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek.

"BU YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı;

"3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.

Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."

