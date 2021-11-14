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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

14.11.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’ etkinliğinde konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, binlerce kişinin merak ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdi. İşte merak edilenler...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

3600 ek gösterge ile ilgili tarih veren Bakan Bilgin, “Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak, işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir. diye konuştu." İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin, 3600 ek göstergede çalışmaların sona yaklaştığını ifade ederek, "Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz.” diye konuştu.

Milyonları ilgilendiren asgari ücret ve 3600 ek gösterteye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, “Bugün devam eden pandemi krizi batı sisteminin sonunun yaklaştığını göstermektedir. Sağlık sistemine parası olmadığı için tedavi edilemeyen insanlar, batı sisteminin nasıl gayri insani sisteme dönüştüğünü gösterir” dedi.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR REFAH DÜZEYİNE TAŞINMALI"

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin, “Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak, işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir. Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.

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Vedat Bilgin
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