3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması! 3600 ek göstergede son durum!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalışmıştı. Bu kapsamda 3600 ek gösterge için üç ayrı senaryo oluşmuş oldu. Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesapları yapılırken, 3600 ek göstergede son durum merak konusu oldu.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması geldi. Bilgin konu ile ilgili "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Geçtiğimiz günlere kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacağı biliniyordu ancak düzenlemenin diğer meslek gruplarını da kapsaması da gündemde. Düzenlemeyle beraber memurların ek gösterge cetveli tekrardan belirlenmiş olacak ve meslek gruplarındaki kademeler de değişecek.

Yapılan bu çalışmalarda odak noktada ise emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık göstermekte olan ek gösterge, bir başka ismiyle de katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmakta.



