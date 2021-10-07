3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında önemli bir açıklamada bulundu. İşte Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları...

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPIYORUZ"

"Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken biz büyümeye gittik. Büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Birileri ülkemiz, hangi güzel haberle sevinirse sevinsin felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Onlar konuşur, biz çözüm üretiriz.

Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz."

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONUNA KADAR..."

"Memurlarımız da işçilerimiz de toplu sözleşmeden memnun. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek göstergesi sorununun çözüleceğini muhattaplarımıza ilettik.

Yıllardır aynı iftiraları söylemekten usanmayanların maskelerini her seferinde indirmek mecburiyetindeyiz. Hayatında uluslararası ilişkiler nasıl yönetilir bilmeyen bu çarpık zihniyetlerin sözlerinin kıymeti yoktur. Milletimize özellikle bu siyaset orta oyuncularının gerçek yüzlerini hatırlatmaktan geri durmayacağız."



