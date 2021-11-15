3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan çalışmaların sürdüğü 3600 ek gösterge için tarih verdi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması” programında 3600 ek gösterge konusuna da değindi. Erdoğan, "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona geldiklerini belirtti ve çalışmayı Ocak ayında meclise getireceklerini bildirdi.

Ağustos ayında tamamlanan Memur toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek gösterge gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla Memur-Sen arasında bir uzlaşma sağlandı. Memurlara 2022 senesi için yüzde 5+7+ enflasyon farkı, 2023 senesi için de yüzde 8+6+ enflasyon farkı verilmesini içeren anlaşma çerçevesinde, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerle ilgili düzenlemelerin de 2022 yılında tamamlanması kararlaştırıldı.



