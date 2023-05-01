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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Bakan Bilgin'den 3600 ek göstege müjdesi

01.05.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak gibi soruların yanıtları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından sonra merak konusu oldu. Uzun zamandır heyecanla beklenen 3600 ek gösterge hakkında müjdeli haber Bakan Bilgin'den geldi. Kanun teklifinin hazır olduğunu açıklayan Bakan Bilgin önemli açıklamalar yaptı. İşte 3600 ek gösterge hakkında son dakika gelişmesi...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Bakan Bilgin'den 3600 ek göstege müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Bilgin, birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını söyledi. Bu açıklamaların ardından 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını söyledi.

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Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalar yapan Bilgin, "Çözülmemiş bir konu var sendikacılarımızla görüştük. 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen bütün çalışanların hakkı olarak düzenlememiz gerekir." dedi.

Bakan bilgin, konuyla ilgili kanun teklifinin hazır olduğunu kaydetti.

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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

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Yani 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

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