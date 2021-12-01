3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "3600 ek göstergesi Türk Polis Teşkilatı'na ana sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022'de bu iş çözülecektir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilir.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan veya ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 meselesinin öncelikli meselelerinden olduğunu belirterek, "Bakanlık içinde bir kurul oluşturduk, o kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen'in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu kapsıyor. Bunlar polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.

