3600 ek gösterge sonrası değişiyor! Ocak 2023 kritik tarih: 300 bin kişinin yerine geçecekler

2023 yılı bütçesinin belli olması ile istihdama ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Gelecek yıl 890 bin istihdam öngörülürken öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, bekçiden din görevlisine kadar binlerce kişiye iş kapısı açılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk etapta 20 bine yakın personel ataması gerçekleştirilecek. Ocak 2023'te başlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yılbaşından itibaren emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulacağı belirtiliyor. Emekli olacakların yerine yapılacak alımlarla kamuda personel alımının da çok yüksek olması bekleniyor.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

Bu kapsamda bütçeden 100 milyar 403 milyon lira destek sağlanacak. Aktif işgücü programları etkin şekilde kullanılacak. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle personel atamaları devam edecek. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli yapılacak. Kamu görevlilerinin verimliliğini artıracak bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak. Personelin kariyer, liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine imkân sağlanacak. İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

3600 EK GÖSTERGE SONRASI 300 BİN GENCE YER AÇILACAK

3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giriyor. AK Parti kurmaylarınca yapılan çalışmaya göre, yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması bekleniyor. Böylece yılda ortalama 80-100 bin personel alımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel sayısı da oldukça yüksek olacak.

İSTİHDAMDA STRATEJİK ADIMLAR

Gelecek yıldan itibaren istihdam ve işgücüne yönelik stratejik adımlar atılacak. Nitelikli işgücü için dijital dönüşüm ve salgın sürecinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler yapılacak.

Destekli istihdam modeli kapsamında iş, meslek danışmanlığı hizmeti verilecek. Geçici iş ilişkisi kurma faaliyetini kurumsal olarak yürüten işyerlerinin çalışmaları kayıt altına alınacak. Gençler için kariyer farkındalıklarını artıracak eğitimlere ağırlık verilecek.

YENİ İŞ MODELLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında salgınla mücadele süresince sıkça kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi (bir işverenin kendisine iş sözleşmesi ile bağlı olan işçisinin iş görme edimini, onun da rızasını almak koşuluyla belli ve geçici bir süre için bir başka işverenin emrine vermesi), yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI BÜTÇE BEKLENTİSİNİ AŞARSA…

2023 Merkezi Yönetim Bütçesi’nde memur zammına da yer verildi. Memur maaşı ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 41,69 zam yapıldı. Bütçede, 2023 yılı için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında birinci 6 aylık dönemde yüzde 8 oranında, ikinci 6 aylık dönemde yüzde 6 oranında artışın hüküm altına alındığı anımsatıldı. 6 aylık enflasyon değişim oranının aynı dönem için öngörülen artış oranını aşması halinde kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları, enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılacak. (SABAH)



