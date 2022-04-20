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3600 ek gösterge sonrası yeni çalışma! Bakan Bilgin duyurdu...

20.04.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600ek gösterge, asgari ücrete zam, EYT ile ilgili konular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Bilgin dün yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin mayıs ayında tamamlanarak Meclis'e geleceğini ve düzenleme sonrasında 'Öncelikli gündemimiz olacak' diyerek yeni çalışmayı duyurdu. Öte yandan Bakan Bilgin, kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak maaş artışına ilişkin enflasyon farkıyla birlikte refah payı verilmesinin de değerlendirildiğini söyledi.

3600 ek gösterge sonrası yeni çalışma! Bakan Bilgin duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında EYT, 3600 ek gösterge ve kamu çalışanlarının beklediği refah payı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak 3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayında tamamlanarak Meclis'e geleceğini söyleyen Bakan Bilgin, düzenleme sonrası, 'Öncelikli gündemimiz olacak' diyerek yeni düzenlemeyi duyurdu.

Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilk gündemimiz 'Sözleşmeli memura kadro' meselesi olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları da bu sene içinde çözeriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.

Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü;

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var

KAMU ÇALIŞANLARINA REFAH PAYI

Bakan Bilgin, milyonlarca kamu çalışanına yapılacak maaş zammına ilişkin, "Temmuz ayında ücret artışları değerlendirilirken, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerine sosyal denge ve refah payı da eklenerek değerlendirilecek." dedi.


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Vedat Bilgin
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