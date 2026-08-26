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3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı

Maaş ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler Meclis’e çevrildi. Küleslerlerde 2027 yılı işaret edilirken, SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan lise mezunu memurlara dikkat çeken bir uyarı geldi.

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı
Sariye Nur Dönmez

Yarım milyondan fazla memur ve emeklinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Kamu çalışanlarının maaşlarının yanı sıra emekli aylığı ve ikramiyelerini de doğrudan etkileyecek düzenlemenin kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin beklentiler dikkatle takip ediliyor.

Türkiye Gazetesi’nden SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın köşe yazısına göre, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri döneminde verilen taahhüt kapsamında 1. dereceye yükselen tüm memur ve emeklilere 3600 ek gösterge hakkı tanınacağı açıklanmıştı.

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı 1

Düzenleme ilk gün gündeme geldiğinde yaklaşık 470 bin kişinin kapsamında olduğu belirtilmişti. Ancak geçen sürede emekli olanların ve 1. dereceye yükselen yeni kamu çalışanlarının da eklenmesiyle bu sayının yarım milyon sınırını aştığı ifade ediliyor.

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı 2

Ek gösterge artışı, kamu çalışanları açısından yalnızca gösterge rakamındaki bir değişiklik anlamına gelmiyor. Düzenleme memurların görev aylıklarının yanı sıra emeklilik maaşları ve emeklilik ikramiyelerinde kalıcı artış sağlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

LİSE MEZUNU MEMURLARA EĞİTİM UYARISI

Düzenlemenin 1. Dereceye ulaşan kamu görevlilerini kapsayacağını belirten SGK Uzmanı İsa Karakaş, özellikle lise mezunu memurlara eğitim vurgusu yaptı.

Karakaş, lise mezunu kamu çalışanlarının zaman kaybetmeden açıköğretim de dahil olmak üzere iki yıllık bir önlisans programına kayıt yaptırmalarının altını çizdi. Bu sayede çalışanlar 1. dereceye yükselme hakkı kazanarak 3600 ek göstergeden yararlanabilmelerinin önü açılıyor.

EĞİTİM DURUMU TAVAN DERECEYİ BELİRLİYOR

Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurların yükselebilecekleri tavan dereceler, eğitim durumlarına göre farklılık gösteriyor. Buna göre en az iki yıllık yüksek öğrenim, başka bir ifadeyle önlisans veya lisans mezunu memurlar 1. dereceye kadar yükselebiliyor.

Liste mezunu memurların ulaşabileceği tavan derece 3 derece olurken, ortaokul mezunlarından bu sınır 5. derece, ilkokul mezunların da ise 7. derece olarak uygulanıyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin ilk olarak 2024 yılının başında yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyguladigim maliye disiplin ve enflasyonla mücadele programı nedeniyle takvimde gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

Ankara külislerine yansıyan son bilgiye göre, 3600 ek göstergeye ilişkin yasal düzenlemenin Meclis’ten geçirilmesi bekleniyor. Olası seçim takvimini değerlendiren uzmanlar düzenlemenin yürürlüğe girmesi için 2027 yılını işaret ediyor.

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Memur 3600 ek gösterge emekli
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