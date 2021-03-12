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3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 01:57 | Son Güncelleme

Öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşire maaşlarını doğrudan etkileyen 3600 ek gösterge karar gündem oldu. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, hükümete imamların da ek göstergeden yararlanabilmesi konusunda çağrıda bulundu. 3600 ek göstergenin zaman çıkacağı konusu ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte, detaylar!

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı?

3600 ek göstergenin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire emeklilik ikramiyesi ve maaşlarında önemli artışa neden olacak 3600 ek gösterge kararı hakkında açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan geldi. İşte detaylar…

BAKAN ELVAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Elvan, "Bu konuyu yine Maliyedeki ve Hazinedeki arkadaşlarımız özellikle Çalışma Bakanlığıyla çalışıyorlar. Tabii, bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, bunu daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar ama bu çalışmaları Bakan Yardımcımıza da şimdi sordum, bu çalışmalar devam ediyor." dedi

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Ek gösterge, memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirliyor. Ek göstergenin yüksek olması halinde emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yükseliyor. Ek gösterge kararının yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

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