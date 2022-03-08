3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir?

Vatandaşlar 3600 ek göstergede son durumu yakından takip ediyor. 3600 ek göstergenin görüşüldüğü ilk toplantı Şubat ayında gerçekleştirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili ‘Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi.’ ifadesini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için ilk toplantı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600’de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlıkta yapılan toplantıya Memur Sen yöneticileri ve bürokratlar katılım gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, ‘reform’ adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz.”

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ile taleplerini adil ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapacaklarını belirten Bakan Bilgin, “Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim” şeklinde konuştu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart tarihinde yapılacağını açıkladı.



