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3600 Ek göstergede son durum nedir? Kamu-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 09:48 | Son Güncelleme

KamuSen’den korobavirüs salgınında ön safalarda olan hemşire ve polisler ile din görevlileri ve öğretmenler için 3600 ek gösterge çağırısında bulundu. Kamu-sen konuyla ilgili seçim vaadini hatırlattı ve 3600 ek göstergenin kamu çalışanlarını motive edeceğini belirtti. Peki önümüzdeki günlerde ek gösterge müjdesi gelecek mi? Hükümetten Kamu-sen'in çağrısına cevap var mı?

3600 Ek göstergede son durum nedir? Kamu-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı!

Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmenlerin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberlerinde. Özellikle koronavirüs mücadelesinde en ön sayfalarda olan hemşireler 3600 ek göstergede son durum nedir merak ediyorlar.

2020’DE 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

Türkiye Kamu-Sen salgınla birlikte 3600 ek gösterge konusunu yeniden gündeme getirdi. “Düzenlemenin kamu çalışanlarını motive edeceğine” dikkat çekti. Önder Kahveci açıklamasında, '3600 Ek göstergede verilen sözün tutulmasını istiyor, Hükümete bunu yeniden hatırlatıyor, şimdi tam zamanı olduğunu ifade ediyorum.' Dedi.

HÜKÜMMETTEN KAMU-SEN'İN ÇAĞRISINA YANIT VAR MI?

Henüz 3600 ek gösterge ile ilgili Kamu-Sen'in çağrısına resmi kaynaklardan bir açıklma gelmedi. Ancak Bakan Selçuk geçmişte 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir söz olduğunu anımsatarak, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz." demişti.

3600 ek gösterge ile ilgili son açıklamalardan biri de Ömer Çelik’ten gelmişti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında 3600 ek gösterge ve infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalara yönelik soru üzerine Çelik, bunlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, "Yeni bir bir bilgi yok bende. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman size gereken bilgiyi veririz. Şu anda o konuda üzerindeki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Ömer Çelik ek göstergelerin yükseltimesiyle ilgili bakış açılarının olumlu olduğunu ifade etmişti. İşte Ömer Çelik’in açıklaması:

“Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."

KILIÇDAROĞLU 3600 EK GÖSTERGEYİ HATIRLATTI

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki mesajında, "Huzurumuz ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü ve fedakarca görev yapan polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum. Gece gündüz demeden canları pahasına görevlerini yerine getiren polislerimize 3600 ek gösterge bir an önce verilmelidir." ifadelerini kullandı.

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