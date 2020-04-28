3600 Ek göstergede son durum nedir? Kamu-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı!

Henüz 3600 ek gösterge ile ilgili Kamu-Sen'in çağrısına resmi kaynaklardan bir açıklma gelmedi. Ancak Bakan Selçuk geçmişte 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir söz olduğunu anımsatarak, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz." demişti.

Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmenlerin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberlerinde. Özellikle koronavirüs mücadelesinde en ön sayfalarda olan hemşireler 3600 ek göstergede son durum nedir merak ediyorlar.

3600 ek gösterge ile ilgili son açıklamalardan biri de Ömer Çelik’ten gelmişti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında 3600 ek gösterge ve infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalara yönelik soru üzerine Çelik, bunlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, "Yeni bir bir bilgi yok bende. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman size gereken bilgiyi veririz. Şu anda o konuda üzerindeki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Ömer Çelik ek göstergelerin yükseltimesiyle ilgili bakış açılarının olumlu olduğunu ifade etmişti. İşte Ömer Çelik’in açıklaması:

“Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."