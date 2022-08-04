3600 ek göstergede sürpriz detay! Gözler Ekim ayına çevrildi: Sözleşmeli memurlar...

3600 ek gösterge düzenlemesi Meclis’ten geçerek kabul edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile öğretmen, avukat, polis, din görevlisi ve hemşirelerin yanı sıra tüm memurların ek göstergelerinde değişikliğe gidildi. Düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

EK GÖSTERGE'DEN KİMLER YARARLANACAK?

Ek göstergede artış yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmasının hemen ardından Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. Teklif ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra teknik hizmetler, emniyet hizmetleri, sağlık hizmetleri avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan tüm yükseköğretim mezunları 3600 ek göstergeye çıkartılacak.

Bu kapsamda yükseköğretim mezunu ebe ve diğer sağlık hizmeti sınıfında yer alanlar, jeolog, matematikçi, istatistikçi, kimyagerler avukatlar, hukuk müşavirleri, uzman erbaş ve uzman jandarmalar, bekçiler 3600 ek göstergeye tabi olacaklar. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ek göstergesiz memurlara 600 ek gösterge verilecek. Hiyerarşik yapıyı korumak amacıyla diğer üst düzey çalışanların ek göstergeleri 600 puana kadar artırılacak.

SÖZLEŞMELİ MEMUR 3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Özellikle sözleşmeli memurların 3600 ek gösterge kapsamında olup olmadığı en çok araştırılan konuların başında gelirken Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu 3600 ek gösterge ile ilgili okuyucusundan gelen soruyu yanıtladı:

Soru: 2000’den önce sözleşmeli memur olarak göreve başladım. Çalışmaya devam ediyorum. Ben de yeni kanunla getirilen 3600 ek göstergeden yararlanacak mıyım?

Cevap: Sözleşmeli personel 5510 sayılı Kanun’a göre 4/a sigortalısı, yani SSK’lı. Emeklilik hakları da sözleşme ücretleri dikkate alınarak tespit edilen prim esas kazançları üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle 3600 ek gösterge artışının sizin emeklilik haklarınıza doğrudan etkisi bulunmuyor.

KADROYA GEÇİRİLME ÇALIŞMASI İÇİN GÖZLER EKİM AYINDA

Kamuda çalışan yaklaşık 560 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için gözler ekim ayına çevrildi. Meclis açıldığında düzenlemenin yasayla netleştirilmesi bekleniyor.

MASADAKİ FORMÜLLER NELER?

Kapsamlı bir düzenleme yapılacak ve bu düzenlemeyle sözleşmeli personele kadro hakkı verilecek. Kamudaki sözleşmeli memurların memur olarak kamuya atanması isteğe bağlı olması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında detaylar netleştikçe kamuoyu ile paylaşılacak.

“SADELEŞTİRİP KADRO HAKKI VERECEĞİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada ''Kamuda sözleşmeliler sorunu var, bunları sadeleştireceğiz" vurgusu yapmıştı. Bakan, "Sözleşme yapılması zorunlu olanları statülere dönüştüreceğiz, diğerlerinin de kadro haklarını vereceğiz'' demişti.



