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3600 ek göstergeyle ilgili önemli gelişme! Tüm kamu çalışanları ve emekliler de dahil edilmeli

20.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge düzenlemesi için ayrıntılar netleşiyor. Yeni düzenleme ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin, emekli ikramiyeleri ve emekli aylıkları değişecek. konuyla ilgili ilk görüşme geçen hafta yapıldı. İkinci toplantının ise 16 Mart Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla beraber Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamına tüm kamu çalışanları ve emeklilerinin de dahil edilmesini istedi.

3600 ek göstergeyle ilgili önemli gelişme! Tüm kamu çalışanları ve emekliler de dahil edilmeli

Milyonlarca kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge için ilk toplantı geçen hafta gerçekleştirildi.Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşiyor. Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırlanan taslaklar ile beraber ilk görüşmesini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. İkinci toplantının ise 16 Mart Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamına tüm kamu çalışanları ve emeklilerinin de dahil edilmesini istedi. Ergün, AA muhabirine, 3600 ek göstergenin memur maaşlarının, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olduğunu belirterek, ek gösterge rakamı yükseldikçe emekli aylığı ve ikramiyesinin de yükseldiğini vurguladı.

Kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"3600 ek gösterge düzenlemesinde temel amaç, kamu görevlilerinin ekonomisine katkı sağlamak, sosyal refahını artırmak ve mesleki motivasyonunu yükseltmektir. Bu konudaki vaatlerin eyleme dönüşmesi memnuniyet verici. Fakat, 3600 ek gösterge düzenlemesinin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalması eksiklik olur. Tüm kamu çalışanları ve emeklileri de kapsama dahil edilmelidir."

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"3600 EK GÖSTERGE, İNTİBAKLA TAÇLANDIRILMALI"

Ergün, 3600 ek göstergenin 2000 yılı sonrası emeklilere intibak verilmesiyle taçlandırılması gerektiğini dile getirerek, yüz binlerce işçi ve Bağ-Kur emeklisinin yıllardır intibak beklediğini vurguladı.

Bu durumunun yıllar içerisinde büyük bir toplumsal beklentiye dönüştüğünü belirten Ergün, şöyle konuştu:

"2000 yılı sonrası emeklilerin düşük aylıklarla geçim zorluğu yaşamasına çözüm bulunması, en az 3600 gösterge düzenlemesi kadar önemlidir. Bunun için 2000 yılı öncesi ve sonrası emeklileri arasındaki aylık hesaplama farklılıklarına son verilmeli. 2000 yılı sonrası emeklilerinin daha düşük aylık alması eşitsizliğe yol açıyor. İntibak sayesinde, 2000 sonrasında emeklilerin, prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişimle emekli aylıkları önemli ölçüde artacaktır. Bu da emeklilerimize adeta can suyu olacaktır. Kanunlar önünde her bir emeklimizin eşit haklara sahip olması için 3600 gösterge ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de intibakları yapılmalıdır."

3600 EK GÖSTERGE İKİNCİ TOPLANTI 16 MART

Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırlanan taslaklar ile beraber ilk görüşmesini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. İkinci toplantının ise 16 Mart Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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BAKAN DAHA ÖNCE MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

EK GÖSTERGE UNVAN VE DERECELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

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