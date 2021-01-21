FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 375 firmaya 11.8 milyon lira fahiş fiyat cezası

375 firmaya 11.8 milyon lira fahiş fiyat cezası

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2021 12:57 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya 11 milyon 885 bin TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

375 firmaya 11.8 milyon lira fahiş fiyat cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerinin artırıldığı bildirildi. Fahiş fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak 2021 tarihlerinde Türkiye genelinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimleri gerçekleştirildiği ve denetimlerin devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda 562 işletme bazında 9 bin 870 ürün incelenmiştir. İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır" denildi.

375 FİRMAYA 11 MİLYON 885 BİN LİRA CEZA

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Gıda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam 11 milyon 885 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Bununla birlikte son dönemde Bakanlığımıza intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikâyetleri ve başvuruları üzerine, bu ürünlere yönelik denetimler artarken, üretici/ithalatçı/tedarikçi ve bu ürünlerin tüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istenilmiştir. Gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan Reklam Kurulunca yürütülen incelemeler neticesinde; 2020 yılında ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapan ve Covid-19 salgınını aldatıcı reklamlar yoluyla fırsata çevirmeye çalışan 303 firma hakkında toplam 13.3 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla denetimler tüm Türkiye genelinde hız kesmeden devam edecektir."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?
Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor
Pandemide talep patlaması yaşandı! Kilosu 10 bin lira
Pandemide talep patlaması yaşandı! Kilosu 10 bin lira
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak
Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!
Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!
Bakan Varank: Avrupa semalarında Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz
'Avrupa semalarında uçtuğunu göreceğiz'
Pandemide kredi tutarları 1 trilyon TL arttı
Pandemide kredi tutarları 1 trilyon TL arttı
Tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven endeksi açıklandı
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak
Banka çalışma saatleri değişti! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar kaça kadar açık?
Bankaların çalışma saatleri değişti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.