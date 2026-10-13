39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu! 5 kuyumcu şirketi mercek altında, gözaltılar var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin para trafiğine ilişkin dikkat çeken tespitlere ulaşıldı.

6,6 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiğinin bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı belirlendi.

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar aracılığıyla aktarıldığının belirlenmesi üzerine 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

159 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.

5 KUYUMCU ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, vatandaşların haklarını ve birikimlerini hedef alan suçlarla mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Gürlek, açıklamasında, “Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır."