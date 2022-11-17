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4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme alma fırsatı! Başvurular hem şubeden hem internetten! İşte detaylar...

17.11.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar 4.500, 5.000, 7.50 TL tutarında ödemeler gerçekleştirecek. Bu ödemeler ile vatandaşların cepleri bir nebze rahatlayacak. Ödemeler için bankaların farklı şartları bulunuyor. Banka ödeme tutarlarını ve başvuru şartlarını birleştirdik. İşte detaylar...

4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme alma fırsatı! Başvurular hem şubeden hem internetten! İşte detaylar...

Bankalar arasında emekli promosyon yarışı devam ediyor. Maaşı bankaya taşıma şartıyla 4.500 TL, 5.000 TL, 7.500 TL tutarında ödemeler yapılıyor. Ortak şartın bu olmasıyla beraber başvuru süreleri ve diğer bazı şartlar bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. İşte Denizbank, TEB, İş Bankası emekli promosyon fırsatları...

5.000 TL PEŞİN OLARAK HESAPLARA YATACAK!

Denizbank, maaşı Denizbank'a taşıma şartıyla 5.000 TL'ye varan nakit hediye ödemesi yapacak. Bunun için, emekli maaşını 3 yıl boyunca DenizBank'tan alma sözü ve bir otomatik fatura talimatı isteniyor. Kampanya 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerli olacak.

  • 3.500 TL Altı Maaş Alanlar: 3.000
  • 3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar: 3.500
  • 7.500 TL -10.000 TL Arası Maaş Alanlar: 4.500
  • 10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar: 5.000 TL promosyon alacak.

Promosyon bedeli peşin olarak hesaplara yatacak. Kampanyaya tüm DenizBank şubeleri, internet bankacılığı ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla katılım sağlanacak.

4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme alma fırsatı! Başvurular hem şubeden hem internetten! İşte detaylar...

EK PROMOSYON İLE 7.000 TL ÖDENECEK!

TEB, emeklilere 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Bunun için emekli maaşın 36 ay boyunca TEB'den alınması, en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi isteniyor. Faturalardan birinin elektrik faturası olması gerekiyor. Kampanya 1 Kasım 2022 itibarıyla başladı.

  • 0-3.499 TL arasında maaş alanlara 4.200 TL
  • 3.500-7.499 TL arasında maaş alanlara 4.900 TL
  • 7.500 TL ve 9.999 TL arasında maaş alanlara 6.300 TL
  • 10000 TL ve üzeri arasında maaş alanlara 7.000 TL promosyon verilecek.

4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme alma fırsatı! Başvurular hem şubeden hem internetten! İşte detaylar...

7.500 TL'YE VARAN ÖDEME!

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanacak.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor."

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi: "Bankamız ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki anlaşma kapsamında; 1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) Bankamızdan promosyon alabilirler."

SGK Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda, hesaplarına yatacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemesi de yapılacak. Başvurular internet üzerinden alınacak.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka ödeme

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