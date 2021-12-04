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  4. 4 Aralık altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

4 Aralık altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

04.12.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar, altın fiyatlarını da etkiliyor. Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, kurdaki ani yükselişler ve düşüşlere göre bir ivme kazanıyor. Yatırımcısını uzun vadede mutlu eden altın fiyatları, 4 Aralık Cumartesi gününe yatay başladı.

4 Aralık Cumartesi gününe, haftanın son işlem günü olan 3 Aralık Cuma gününe yakın seviyelerde yer alan altın fiyatları, yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarının yönü, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla belirleniyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın 781 TL alış, 783 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bin 250 TL alış fiyatı bulunan çeyrek altın ise bin 280 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 2 bin 493 TL, satış fiyatı ise 2 bin 560 TL bandında yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 712,85

SATIŞ: 714,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.158,81

SATIŞ: 5.293,42

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.186,00

SATIŞ: 5.264,00

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